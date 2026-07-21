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鄭欣宜奮戰情緒病3年  《東周刊》獨家曝光復出絕密造型  精神飽滿遇「小強」花容失色

即時娛樂
更新時間：09:00 2026-07-21 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-21 HKT

現年39歲的鄭欣宜（Joyce），自2023年於紅館舉行完演唱會後，便開始神隱，至今已近三年，令外間引起種種猜測。當中，已故樂壇天后李玟的二家姐李思林就透露，欣宜受到抑鬱症的困擾，另外亦有消息傳出她是秘密產子；不過，她的經理人林珊珊就表示：「Joyce的確係病咗，療傷之中。」

鄭欣宜戰勝情緒病

據悉，奮戰3年後，欣宜終於成功戰勝情緒病，而一眾歌迷對她的復出引頸以待。日前，本刊就獨家捕獲，欣宜與兩名工作夥伴現身筲箕灣一幢工廠大廈，相信是為復出作準備，更曝光了她的絕密造型—金髮孖辮妹look。期間還發生了一段小插曲，她在座駕旁邊驚見一隻「小強」（蟑螂），更被嚇得花容失色，但卻呈現令人遺忘已久的可愛一面，正好與她的新look相映成趣！

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鄭欣宜金髮孖辮

日前的下午二時許，鄭欣宜（Joyce）獨自駕駛一輛經典平治私家車抵達筲箕灣。下車後，可見她身穿黑色T恤搭配黑色貼身短褲，化上淡妝，並疑似曝光了她即將復出的絕密look—她將一頭標誌性的金髮，紮成兩條高孖辮，造型青春洋溢，少女味十足，令人耳目一新。

鄭欣宜精神飽滿健康自信

現場所見，欣宜的面色紅潤，精神飽滿，看起來健康自信，並保持着圓潤的體態。停好車後，她便迅速步入一幢工廠大廈，逗留了約三小時，直至下午五時才與兩名女性工作夥伴步出；期間，三個人繼續喋喋不休，看來她的復出大計正進行得如火如荼！

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