鄭欣宜現身西貢小店親民舉動全曝光  老闆娘大讚人美心善  皮膚白滑神采飛揚狀態佳

現年38歲的歌手鄭欣宜（Joyce），自2023年完成紅館演唱會後，便無預警地「消失」於幕前近三年，期間一度清空社交平台，停止所有公開活動，引發外界無數揣測。正當粉絲們翹首以盼之際，近日欣宜頻頻傳出復出喜訊，繼早前被傳將參與內地綜藝節目《歌手2026》，以及被拍到跟靚仔牙醫合照神采飛揚後，她昨日更被發現在西貢一家小店品嚐川湘菜，其容光煥發的最新狀態及親民舉動，令一眾粉絲大感安慰！

欣宜明顯纖瘦狀態大勇

根據該家小店的老闆娘所述，欣宜昨日到訪了西貢一家川湘菜館。相中的她穿上一件型格的黑色Tee，蓄著一頭亮麗金髮，造型醒神。她面露燦爛笑容，熱情地與餐廳老闆娘自拍合照，不僅皮膚白滑緊緻，雙眼更是笑意盈盈，可謂「連眼都識笑」。最讓粉絲驚喜的是，欣宜的身形現時顯得非常健康，狀態大勇。

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欣宜獲老闆娘大讚人美心善

該店的老闆娘事後亦在社交平台分享這份喜悅，大讚欣宜「人美心善」。她透露，欣宜用膳後不僅態度親切和藹，更主動提出要與她自拍，還開玩笑地建議，希望店主放大合照，放於店門口以作招徠。這個窩心的舉動，讓老闆娘不禁高呼：「唱歌好聽，人美心善又愛吃辣的姐姐誰不愛！」字裡行間充滿對欣宜的欣賞。

欣宜神隱三年傳聞滿天飛

回顧欣宜「神隱」的這三年，她突然停止所有公開活動，一度引發了外界的擔憂和猜測，期間曾傳出她因抑鬱症而停工休養，甚至有「秘婚」及「秘密產子」等傳言。其後經理人林珊珊出面證實欣宜「的確係病咗，療傷之中」，承認她因健康問題需要休息。如今欣宜以最佳狀態再現人前，加上加盟《歌手2026》的傳聞甚囂塵上，讓一直關心她的粉絲終於可以放下心頭大石。

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