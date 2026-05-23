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鄭欣宜神隱3年首度開腔 兩字回應復出時機 曾傳參加《歌手2026》無影 網民推測將踢館？

影視圈
更新時間：21:00 2026-05-23 HKT
發佈時間：21:00 2026-05-23 HKT

38歲的鄭欣宜（Joyce）自2023年紅館演唱會後神隱近三年，一眾歌迷對鄭欣宜復出的消息一直引頸以待。近日有幸運網民在九龍塘「野生捕獲」Joyce，更把握機會親口詢問其復出時間表，一直低調的鄭欣宜終於打破沉默，大方且面帶笑容地回應：「就快！」短短兩個字的預告令歌迷大為振奮，這也是她停工以來首度對外界給出明確的復出時機！

鄭欣宜去年受傷退出《歌手2025》

去年曾傳參加內地節目《歌手2025》的鄭欣宜，有指她因受傷臨陣退賽，近日《歌手2026》已經播出，亦未見鄭欣宜身影。不過近日就有網民在香港偶遇鄭欣宜，據該名網民在社交平台透露，當日剛在又一城與朋友吃完生日飯，意外遇到一身全黑打扮、揹着白色大袋的鄭欣宜。網民形容鄭欣宜當時心情極佳，與同行友人有說有笑，精神飽滿。

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網民推測會參加《歌手2026》踢館賽

其實近期屢次傳出鄭欣宜即將重返樂壇的消息，甚至有傳她將加盟《歌手2026》。雖然相關傳聞之前一直未見成事，但這次得到本尊親自認證「就快」回歸，相信距離她再次站上舞台的日子已不遠，有網民估計她或將參與《歌手2026》踢館賽。

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