陸永狂吸金換新居 《東周刊》獨家直擊帶風水師覓旺丁屋 望生男B彌補老婆9年前流產缺失

Hip hop組合「農夫」成員之一的陸永，因形象搞笑和轉數快，而打出名堂。近年，他和拍檔C君更成功進軍內地，並用了半年時間，便完成了21場巡迴演唱會，兼場場爆滿！去年，他們還獲得「影視大亨」古天樂的青睞，強強聯手成立娛樂公司「農作天下」，「升呢」做老闆。

陸永偕妻女睇獨立屋

向來重視家庭的陸永，跟陳莉娜結婚後誕下兩女，如果再添一名男孩，家庭肯定更加美滿，只可惜於9年前，老婆佗第3胎B仔時不幸流產。這些年賺到盤滿缽滿的陸永，日前便聯同妻女到西貢一帶睇獨立屋，準備換新居所，同行還有一名風水師「甜甜師姐」。據密友透露，他的目標清晰，除揀一間旺財屋外，最重要還是旺丁，趁老婆還年輕，希望生多一個男B，彌補缺失。

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陸永越撈越掂

2011年，陸永與索女陳莉娜（Reina）結婚，婚後誕下兩女，大女一穎（Hannah）及細女一心（Simsim）轉眼間已14歲和13歲。這些年，越撈越掂的陸永，向來着重家庭，搵到錢便投放在家庭上，故一家人的生活質素，不斷提高，並由西貢的村屋搬到附近的獨立屋，屋內還設有泳池及可以飽覽海景。另Reina又不停換車，現時的電動車座駕，至少30多萬元起標。

陸永搵旺財旺丁新屋

據密友透露，陸永兩公婆近日已開始物色新居，不單止要旺財，還要旺丁。日前，本刊直擊陸永帶同Reina、細女，結伴玄學家「甜甜師姐」，由地產經紀帶路，各自駕車抵達清水灣大網仔的一個獨立屋屋苑。當天，一行5人睇了兩間屋，並在第二間逗留了近40分鐘；期間，陸永一度走上二樓，還拉開窗簾望一望風景，繼而與甜甜師姐研究這間屋的風水；之後，甜甜師姐又跟陸永兩公婆不停交流。

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