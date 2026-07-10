麥玲玲師徒拍海味賀年廣告鮑魚任食 十月「人夫演唱會」再合體 踢爆農夫酬勞三級跳

跨界藝人麥玲玲近日與農夫兩位成員C君和陸永合體，為海味品牌拍攝賀年廣告。身為「師傅」的玲玲姐當場爆料：「佢兩個近來接咗好多廣告，酬勞仲收得相當唔錯㗎！」農夫聞言即搶白道：「我哋拍開劇，多得你關照啫，但點解到而家先第一次合作拍廣告？係咪以前你幫我哋推晒？定係你開嘅價太高？」說罷又正色補充：「今次酬勞我哋好滿意，最緊要係食得好，任食鮑魚喎，仲要唔停口咁食！」拍攝期間，三師徒嬉鬧不斷，現場滿是歡笑聲，工作人員要頻頻忍笑先至可以繼續工作。

麥玲玲難度期仍力撐農夫內地巡演

除咗廣告賺得盆滿缽滿賺到滿堂紅，農夫亦即將在內地展開巡迴演唱會，當然繼續邀請鎮台之寶麥玲玲擔任常駐嘉賓。不過兩人大歎：「佢（玲玲）好難度期囉！」

麥玲玲再加碼客串人夫騷吸百萬飛

談到將聯同張繼聰舉辦「人夫演唱會」，農夫不忘「提示」玲玲說：「到時你又嚟客串吓，最緊要係佢買得多飛，本身佢都買得多，做嘉賓買得仲多，一場買超過百萬（門票價值）㗎！」

