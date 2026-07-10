Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥玲玲師徒拍海味賀年廣告鮑魚任食 十月「人夫演唱會」再合體 踢爆農夫酬勞三級跳

影視圈
更新時間：18:15 2026-07-10 HKT
發佈時間：18:15 2026-07-10 HKT

跨界藝人麥玲玲近日與農夫兩位成員C君和陸永合體，為海味品牌拍攝賀年廣告。身為「師傅」的玲玲姐當場爆料：「佢兩個近來接咗好多廣告，酬勞仲收得相當唔錯㗎！」農夫聞言即搶白道：「我哋拍開劇，多得你關照啫，但點解到而家先第一次合作拍廣告？係咪以前你幫我哋推晒？定係你開嘅價太高？」說罷又正色補充：「今次酬勞我哋好滿意，最緊要係食得好，任食鮑魚喎，仲要唔停口咁食！」拍攝期間，三師徒嬉鬧不斷，現場滿是歡笑聲，工作人員要頻頻忍笑先至可以繼續工作。

麥玲玲難度期仍力撐農夫內地巡演

除咗廣告賺得盆滿缽滿賺到滿堂紅，農夫亦即將在內地展開巡迴演唱會，當然繼續邀請鎮台之寶麥玲玲擔任常駐嘉賓。不過兩人大歎：「佢（玲玲）好難度期囉！」

麥玲玲再加碼客串人夫騷吸百萬飛

談到將聯同張繼聰舉辦「人夫演唱會」，農夫不忘「提示」玲玲說：「到時你又嚟客串吓，最緊要係佢買得多飛，本身佢都買得多，做嘉賓買得仲多，一場買超過百萬（門票價值）㗎！」
 

最Hit
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史 網民翻狂躁黑歷史
01:30
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史
影視圈
7小時前
居屋、綠置居、白居二2025｜ 攪珠結果出爐 即睇首10個號碼
社會
8小時前
港男首戰賭場贏$1400變狂倒$38萬落海 輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
贏$1400變狂倒$38萬落海 港男首戰賭場輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
旅遊
7小時前
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
時尚購物
2026-07-09 15:10 HKT
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
生活百科
6小時前
車Cam直擊│中九龍繞道拖頭自炒撞牆 預製組件墮下 毀爛10米管道牆
00:31
車Cam直擊│中九龍繞道拖頭自炒撞牆 預製組件墮下 毀爛10米管道牆
突發
3小時前
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
影視圈
21小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
6歲童遭黑熊襲擊 二哈挺身護少主獲網民大讚
00:23
6歲童遭黑熊襲擊 二哈挺身護少主獲網民大讚
趣聞熱話
6小時前