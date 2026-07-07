細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談

41歲的「細細粒」陳嘉佳終於成功脫單，告別「A0」單身行列！最新一期《東周刊》獨家直擊細細粒與一名「小鮮肉」在香港街頭甜蜜拍拖。兩人齊齊穿上黑色情侶裝現身中環IFC超市，全程以普通話溫柔交流，有商有量地選購海鮮。隨後，細細粒更出動名下法拉利跑車親自接送男友，駛至油麻地狂掃10個新鮮出爐的菠蘿包，並在車廂內溫馨「開餐」。大快朵頤後，二人再轉戰銅鑼灣時代廣場閒逛，最後走到鵝頸橋附近的中菜館歎海鮮。席間細細粒豪邁地直接用手進食，男友不僅毫不介意，更處處體貼，足見兩人感情已經十分穩定。

細細粒體重反彈無阻真愛降臨

過去細細粒曾自揭因「重量級」身形令男士卻步，對愛情一度打定輸數。直至2023年因糖尿病亮起健康紅燈，她毅然展開極限減肥大計，由最高峰的286磅激減至150磅。瘦身成功後她重拾自信，更曾穿上婚紗拍片公開「招親」。雖然細細粒近期的體重稍微反彈至208磅，但無阻真愛降臨，成功尋獲同樣熱愛美食的另一半，證明只要緣份一到，體重絕對不是愛情的障礙。

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細細粒直播帶貨吸金力驚人

事實上，細細粒近年可謂愛情事業雙豐收。自2019年轉戰內地直播帶貨市場後，她憑藉鏡頭前真性情的「吃播」風格（如狂食花膠、大閘蟹等）成功突圍，在抖音累積近150萬粉絲，收入幾何級數跳升。吸金力驚人的她不僅經常名牌裝身、周遊列國，更在中港兩地購入物業，保守估計身家已突破半億，是名副其實的圈中隱形富婆。

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細細粒愛情事業兩得意

如今細細粒已升級為身家豐厚的小富婆，加上身邊有貼心男友陪伴，生活相當美滿。她早前曾透露，除了繼續拼搏直播事業外，未來亦計劃在不同地方開設連鎖營養會所推廣健康教育。現在有愛情滋潤與強大的財力支持，相信細細粒的人生與事業版圖將會繼續迎來高峰。

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