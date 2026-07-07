Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談

即時娛樂
更新時間：08:00 2026-07-07 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-07 HKT

41歲的「細細粒」陳嘉佳終於成功脫單，告別「A0」單身行列！最新一期《東周刊》獨家直擊細細粒與一名「小鮮肉」在香港街頭甜蜜拍拖。兩人齊齊穿上黑色情侶裝現身中環IFC超市，全程以普通話溫柔交流，有商有量地選購海鮮。隨後，細細粒更出動名下法拉利跑車親自接送男友，駛至油麻地狂掃10個新鮮出爐的菠蘿包，並在車廂內溫馨「開餐」。大快朵頤後，二人再轉戰銅鑼灣時代廣場閒逛，最後走到鵝頸橋附近的中菜館歎海鮮。席間細細粒豪邁地直接用手進食，男友不僅毫不介意，更處處體貼，足見兩人感情已經十分穩定。

細細粒體重反彈無阻真愛降臨

過去細細粒曾自揭因「重量級」身形令男士卻步，對愛情一度打定輸數。直至2023年因糖尿病亮起健康紅燈，她毅然展開極限減肥大計，由最高峰的286磅激減至150磅。瘦身成功後她重拾自信，更曾穿上婚紗拍片公開「招親」。雖然細細粒近期的體重稍微反彈至208磅，但無阻真愛降臨，成功尋獲同樣熱愛美食的另一半，證明只要緣份一到，體重絕對不是愛情的障礙。

相關閱讀：細細粒體重反彈升至208磅 否認減肥失敗 瘦身慘現「阿婆皮」：核突恐怖丨獨家

細細粒直播帶貨吸金力驚人

事實上，細細粒近年可謂愛情事業雙豐收。自2019年轉戰內地直播帶貨市場後，她憑藉鏡頭前真性情的「吃播」風格（如狂食花膠、大閘蟹等）成功突圍，在抖音累積近150萬粉絲，收入幾何級數跳升。吸金力驚人的她不僅經常名牌裝身、周遊列國，更在中港兩地購入物業，保守估計身家已突破半億，是名副其實的圈中隱形富婆。

相關閱讀：「細細粒」陳嘉佳為復胖致歉 拒絕偷偷摸摸外出因評論內耗：到底為甚麼還要減肥？

細細粒愛情事業兩得意

如今細細粒已升級為身家豐厚的小富婆，加上身邊有貼心男友陪伴，生活相當美滿。她早前曾透露，除了繼續拼搏直播事業外，未來亦計劃在不同地方開設連鎖營養會所推廣健康教育。現在有愛情滋潤與強大的財力支持，相信細細粒的人生與事業版圖將會繼續迎來高峰。

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4y7GmGv

最Hit
世界盃2026｜C朗奪冠夢碎！西班牙91分鐘絕殺葡萄牙闖8強
世界盃2026｜C朗奪冠夢碎！西班牙91分鐘絕殺葡萄牙闖8強
足球世界
3小時前
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
影視圈
18小時前
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫（右圖：唐綺晴攝）
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫
影視圈
10小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
成功舉報濫用公屋收$3000！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
成功舉報濫用公屋收$3000獎勵！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
生活百科
20小時前
蘇志威劉小慧細女蘇靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 棄時裝夢升香港大學讀中史
蘇志威劉小慧細女蘇靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 棄時裝夢升香港大學讀中史
影視圈
10小時前
陳松伶現身《中年好聲音4》妝容惹熱議 被指臉部浮腫僵硬 網民：個嘴有啲怪怪哋
陳松伶現身《中年好聲音4》妝容惹熱議 被指臉部浮腫僵硬 網民：個嘴有啲怪怪哋
影視圈
13小時前
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
鄭秀文啟德演唱會周五開鑼突然告吹 主辦方宣布《You and Mi》三場演出變免費答謝會
01:19
鄭秀文啟德演唱會周五開鑼突然告吹 主辦方宣布《You and Mi》三場演出變免費答謝會
影視圈
16小時前