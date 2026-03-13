細細粒體重反彈升至208磅 否認減肥失敗 瘦身慘現「阿婆皮」：核突恐怖丨獨家

陳嘉佳(細細粒)曾由286磅激減至130磅，成功震撼網民。惟近日受訪自爆體重反彈60多磅，重回208磅圓潤身形，但她強調並非減肥失敗，只是「拉長戰線」讓身體休息。她自爆最難接受並非磅數回升，而是當日暴瘦後全身出現鬆弛的「阿婆皮」，更擔心影響未來婚姻：下垂核突到連自己都嫌棄！採訪：方騫平 攝影：譚志光

40歲陳嘉佳日前接受《星島頭條》獨家訪問時，見她鎖骨消失、回復粗腰及圓碌碌身形，但語帶輕鬆說：「我唔想呃你，𠵱家超過咗200磅。」她承認體重已回升至208磅(94.5kg），重返近60磅。

細細粒體重回彈冇挫敗感

她卻強調沒有挫敗感：「我唔係減肥失敗，比起最高峰時仲差好大段距離先打回原形，咁點叫失敗呢？我只係中途休息，放鬆一下再減過，將戰線再拉長重新調配formula，畀身體休息一下。」她又形容如一個發明家，發明一個電燈，都經過成功失敗啦。

細細粒認翻肥只因太自信

細細粒承認翻肥只因太過自信，「休息期間」竟然停用埋她提倡食用的蘋果醋及減肥保健品，又經常跟自己說：「食埋呢個禮拜，下個禮拜開始減過」，結果懶散後難再一鼓作氣，衍生拖延症。不過，承諾3月返回杭州後一定會再減，目標半年內由208磅減至132磅。她語帶堅定說：「因為要配合老闆王祖藍接嘅工作，佢要求我瘦。其實佢只要求我健康，肥瘦反而冇問題。」

細細粒公開必瘦營養餐單

她從反彈中學習，必須尋求原因，下次會針對性減肥，她結論再減也不敢停保健產品及蘋果醋，最重要「管住自己把口」，然後跟營養師飲食方案雙管齊下：「月前曾轉用營養師方案瘦咗22磅，唯一缺點只能帶飯，所以又暫停。」細細粒公開營養師提供的「好掂」減肥餐單：空腹蘋果醋後早上食兩隻白烚蛋，之後一杯250毫升以內脫脂奶及50克麥皮，重點起身一小時內要食早餐。午餐及晚餐份量一樣，必須是綠色蔬菜，最好菠菜同西蘭花，未煮熟每餐重150克；建議食白米飯，生米65克，熟米150克。肉類除肥豬肉外，每餐可食100克。必須戒甜及水果，每周只可一次「放縱餐」在下午輕食。

陳嘉佳揭體形古怪真相

細細粒形容現階段好開心：「因為我鍾意食嘢，可能我肥咗面圓咗，朋友眼中我開心咗，同之前感覺不一樣。」減肥期間她靠買靚衫麻醉自己：「瘦嘅時候會狂買靚衫，喺杭州九個衣櫃全部係衫；肥嘅時候就買嘢食，𠵱家好多新衫着唔落。」對於網民指她肥嘟嘟較可愛，太瘦反而身形奇怪，她解釋說：「其實係我由細到大太肥，壓到連條背骨都歪咗變型，所以身形好怪。」她強調現在不太在意別人評頭品足，因為食得開心。

細細粒自爆減肥辛酸史

細細粒自爆減肥辛酸史，最難接受並非體重反彈，而是瘦下來後全身出現鬆弛「婆婆皮」：「減肥後全身皮鬆晒下垂，包括肚腩、大髀內側、手臂下面，連胸部都冇晒型體，係核突恐怖㗎！」她說自己望到一刻都有啲嫌棄，曾擔心「瘦咗之後搵到個老公結婚，洞房嗰晚接受唔到」。她形容自己像「漏過氣嘅氣球」，即使瘦了也穿不到泳衣。原來「婆婆皮」成為減肥最大困擾，因為是全面範圍，不能剪皮，可能需要加塑形訓練。她現在學會邊減邊搽抗皺產品同步進行，減完再搽就不夠時間。