廖碧兒被《東周刊》獨家爆有「新歡」 男伴為顧樂儀鰥夫呂禮章 曾任東華三院主席

現年47歲的廖碧兒（Bernice）近年成功由演藝圈踩過界，將紅酒及精品咖啡生意搞得有聲有色，搖身一變成為商界女強人。事業報捷的同時，Bernice的感情生活亦似迎來新突破。近日，《東周刊》獨家爆廖碧兒與一名成熟穩重男士同行。兩人在名人飯堂外等車時，男方對一直以英語講電話處理公務的廖碧兒耐心守候，更細心提醒她注意石壆安全，盡顯紳士風度。隨後，二人雙雙乘車駛入私隱度極高、入會費高達130萬的富貴私人會所「九龍塘會」，男方更傳出在生意上為她開拓市場提供強大助力，在公在私都堪稱完美拍檔。

廖碧兒新歡是前東華三院主席

《東周刊》日前接獲知情人士獨家爆料，指這位對廖碧兒呵護備至的男士絕非等閒之輩，其真實身份原來是年約70歲的前東華三院主席呂禮章。出身於慈善家族的呂禮章背景相當猛料且身家豐厚，其主業為建築顧問，同時在多間上市公司擔任董事。他於1996至1997年度擔任東華三院主席，卸任後仍出任顧問一職。此外，他公職多多，曾獲政府委任為太平紳士及城規會成員，多年來熱心公益與教育。據悉，兩人同樣對飲食非常講究，去年呂禮章更曾邀請廖碧兒捐出其親手採摘葡萄釀製的限量版紅酒作慈善拍賣，交情匪淺。

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呂禮章娶港姐顧樂儀惜因病離世

提到呂禮章的情史，最為大眾熟知的便是他曾迎娶前港姐及國際航空小姐冠軍顧樂儀（Mary）。顧樂儀於1988年與李嘉欣參選同屆港姐，落選後簽約無綫成為旗下藝員。她與呂禮章結婚並誕下三名女兒後，便淡出娛樂圈專心相夫教子。可惜天意弄人，顧樂儀於2015年因病離世。深情的呂禮章其後特別在東華三院旗下設立了「樂儀癌病治療資助基金」，以遺愛人間的方式紀念亡妻。

呂禮章大女才貌雙全

如今，呂禮章的三名女兒均已長大成人，當中年約30歲的大女呂康玲（Samatha）更是盡得母親真傳，外貌出眾且非常叻女。畢業於美國哥倫比亞大學哲學系的她，回流香港後醉心廚藝，化身廚房學徒「Wendy」，借用祖父早年設立的醬油工場作為工作室，反覆鑽研鑊氣小炒技巧。她不僅開設了名為「Wendy’s Wok World」的專頁，更憑藉精湛手藝得到食評家及名廚青睞，成功在本地廚界冒起，被外界譽為「隱世美女廚神」。

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