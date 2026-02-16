廖碧兒部署3年印尼種咖啡樹 苦學揀豆烘焙原因曝光 曾否認狙擊舊愛陳豪

現年47歲的廖碧兒，曾跟陳豪有過一段情，二人分手後，她先後跟富豪林忠豪及盧啟賢傳出緋聞，可惜豪門夢碎後，被全城指她是拜金女星。近年淡出幕前的她，除了重返校園讀書，又先後買酒莊及開酒吧，轉型從商的她，特意揀選了做咖啡生意，雖然她聲稱只是推出罐裝咖啡，但近日她特意飛到印尼種咖啡樹，又學習揀選靚咖啡豆，看來背後大有文章，舊愛陳豪即將面對強勁對手。

廖碧兒推罐裝咖啡挑機舊愛

自從廖碧兒宣布推出自家罐裝咖啡後，馬上惹來狙擊舊愛陳豪疑雲，但廖碧兒否認爭生意，她接受訪問時直指「我呢個唔係普通咖啡」：「冇！完全唔關事，我唔係賣（咖啡）豆。」不過很快廖碧兒已經有下一步行動，親身飛到印度揀選靚咖啡豆，曾表示不愛熱咖啡的她，在當地更試飲不同味道的咖啡，明顯仍有後著。

廖碧兒印尼種樹揀咖啡豆

片中廖碧山去了印尼一個咖啡頭種植場，由老闆帶她到一片田野，並開始教她種植咖啡樹，要成功採摘到咖啡豆一般需時3年，之後廖碧兒跟隨當地人開始學習揀選優質咖啡豆，又親手將咖啡豆炒香，經磨成咖啡粉後，再學習烘焙沖製咖啡，又試飲不同味道的咖啡，相當勤力。廖碧兒將整個種植咖啡豆過程，學到十足，跟她之前說不是賣咖啡豆之說，似乎自相矛盾。

廖碧兒被封拜金女星

廖碧兒是2001年國際華裔小姐冠軍，加入TVB後，先後拍過《皆大歡喜》、《舞動全城》、《談情說案》等劇集，近年因為豪門夢碎，被揶揄是拜金女星，但她從商後拼勁十足，除了罐裝咖啡，似乎有意染指精品咖啡市場，誓要成為「咖啡女王」，跟舊愛陳豪一分高下。

