海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨

憑TVB歌唱選秀節目《中年好聲音》擔任評審而人氣急升的「音樂女神」海兒（陳海兒、Hedy），被最新一期《東周刊》獨家踢爆密冚多時的戀情！日前她被目擊於中環PMQ結束行程後，獲一名駕駛黑色寶馬的高大猛男親自接送。兩人隨後驅車前往西環一間咖啡店撐枱腳，期間男方對海兒照顧有加，見女方難抵冷氣，更立刻脫下恤衫為她披上，舉動極盡體貼。歎完咖啡後，這對熱戀中的情侶更漫步海濱長廊欣賞浪漫日落，海兒全程冧爆甜笑，最後兩人由男方駕車同返薄扶林香閨，繼續享受甜蜜的二人世界。

海兒年初曾被曝光與男子親密照

現年29歲的海兒出道短短兩年，憑藉標緻靚樣及傲人身材狂吸大量粉絲，其感情生活自然成為網民關注焦點。其實早於今年初，網上已流出她與一名爆肌型男的惹火三點式親暱合照，但向來低調處理感情事的她一直三緘其口，努力保護愛苗。不過，同為《中年好聲音》評審的拍檔肥媽（Maria Cordero）早前在活動上已忍不住大爆一句「人哋有男朋友」，更曾在節目中暗指海兒特別鍾情靚仔，如今體貼的高大男友正式被斷正曝光，足證肥媽所言非虛。

相關閱讀：《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？

海兒自認「宅女」要求男友給自由

作為高學歷的古典女高音歌唱家，海兒先後於香港演藝學院及英國知名音樂學院完成碩士學位，回港後獲英皇娛樂賞識簽約成為藝人，星途備受看好。雖然她曾在訪問中自認是「宅女」，平日最愛打機和睇動漫，更聲稱偏愛「宅男」作為伴侶，但她強調擇偶條件中最重要的一點，是另一半必須給予自由並支持她的事業發展。如今海兒事業與愛情兩得意，不僅在演藝路上大放異彩，身邊亦有猛男男友做最強後盾，堪稱人生勝利組。

相關閱讀：海兒英皇演唱會高歌《卡門》評價兩極 晒唱功竟被批「九唔搭八」 IG發文：堅持唱古典音樂

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/3SdSAgz