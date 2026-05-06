海兒英皇演唱會高歌《卡門》評價兩極 晒唱功竟被批「九唔搭八」 IG發文：堅持唱古典音樂

一連兩場的《25+英皇群星演唱會》於啟德主場館完滿落幕，連日來在網上掀起不少話題，尤其大師兄謝霆鋒在尾場的壓軸表演，他以全黑造型配上黑超型格登場，將「鋒式搖滾」的狂熱再度帶到啟德主場館舞台，謝霆鋒狂野魅令人看得如痴如醉。

海兒演出在網上惹來兩極聲音

當晚有份參與演出的海兒昨日（5日 ）在Threads發文表示很回味今次演出：「經歷咗連續兩日8萬人嘅表演，當我從台底升上嚟嘅時候，見到好似被無盡星星包圍着嘅景象，原來係咁震撼，咁靚。」被譽為「音樂女神」的女高音歌唱家的海兒演唱歌劇神曲《卡門》，今次的演出在網上惹來兩極聲音。

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海兒10歲起學古典聲樂被大畫面震撼

海兒在Threads貼上多張相片並說：「今次英皇25+演唱會作為一個未有自己作品嘅新人，真係好多謝咁多位師兄師姐，台前幕後所有工作人員畀到一個咁好嘅機會我，去令更加多人認識海兒。經歷咗連續兩日8萬人嘅表演，當我從台底升上嚟嘅時候，見到好似被無盡星星包圍着嘅景象，原來係咁震撼、咁靚。我由10歲開始學古典聲樂，從來都冇幻想過，我會有一日可以睇到咁嘅畫面，呢個機會對任何一個音樂人都係好難得，對做古典音樂嘅，更加係。所以我真係好感恩，更多謝所有畀咗時間、掌聲同埋歡呼聲嘅觀眾，I will cherish this moment forever。讀完古典音樂畢業之後，嘗試了好多唔同嘅發展 KOL、歌唱老師、評審等等，之後可能也會有更多吾（唔）同嘗試，但係我都希望可以繼續堅持初衷，堅持唱古典音樂，不忘我對古典樂嘅熱誠喜愛。」

網民稱海兒演出格格不入

有人留言稱海兒的演出格格不入：「大家係想聽《阿門》唔係《卡門》。」、「你嘅表演沒問題，只不過你套在整個大會表演就有種格格不入的感覺。」、「欣賞你想發展古典樂，點解會諗到想加入英皇娛樂發展古典樂？」、「唔係話唔好聽，不過冇人想聽。」、「你個part同成個演唱會真係格格不入，流行音樂為主， 突然插段古典歌，真係九唔搭八。」不過有人讚海兒今次的演出：「神級女高音歌手～海豚音～海兒。」、「海兒女神雖未有自己作品，但知名度已超越很多師兄師姐。」、「成日聽日叫你香港女高音，終於可以睇到你表演了。」

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