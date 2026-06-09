港姐2026首輪面試 《東周刊》獨家爆熱門佳麗背景 2百萬網紅溫思兒、華姐冠軍符冬鈺性感照曝光

《香港小姐競選2026》日前展開首輪面試，在84位參賽佳麗中，4大熱門黑馬迅速成為網民熱搜焦點！最新一期《東周刊》獨家爆4位佳麗背景，更有性感照流出。當中包括在抖音坐擁近200萬粉絲的深圳「翻版古佩玲」溫思兒（原名溫思婷），她不僅擁有碩士高學歷，更曾自爆年收入達7位數，其社交平台上的火辣三點式性感照更被網民大讚「身材不科學」；而另一位實力強勁的「過江龍」，則是23歲的溫哥華華裔小姐雙料冠軍符冬鈺，能歌善舞的她透露此行目標明確，期望透過港姐舞台正式進軍香港娛樂圈。

《造星IV》楊芷程挑戰自我 3料工展小姐火辣內衣照吸睛

除了選美冠軍外，面試佳麗中亦不乏熟悉的面孔。現年27歲的楊芷程曾打入ViuTV《全民造星IV》60強，這次轉戰選美舞台，她笑言是「趕尾班車」圓夢，雖然有網民指她撞樣黃心穎與蔡一智，但高EQ的她依然保持甜美笑容應對；另一位選美常客則是26歲的「三料工展小姐」冠軍劉爾穎，畢業於理大時裝設計系的她身兼職業模特兒，在社交平台上毫不吝嗇展現傲人身材，多張逼爆上圍的超低胸與香艷內衣照，瞬間融化大批網民。

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港姐2026首輪面試佳麗私密照遭起底

隨着這4位高質佳麗的背景與IG私密照陸續曝光，本屆《香港小姐競選2026》尚未正式入圍，火藥味已相當濃郁。不論是擁有百萬粉絲加持的「深二代」網紅、選美經驗豐富的常勝軍，還是擁有舞台實力的前《造星》成員，佳麗們在顏值、學歷及身材上均勢均力敵。大批網民紛紛留言高呼「今年競爭大到爆」、「未入圍就已經鬥得難分難解」，令人更加期待接下來的複試與正式入圍名單。

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溫思兒（原名溫思婷）撞樣古佩玲：