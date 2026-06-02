港姐2026丨首輪面試驚現「八両仔、達哥」？ 重量級浸大新聞碩士震撼全場 奇葩佳麗成焦點

《香港小姐競選2026》今日（6月2日）在TVB將軍澳電視城進行，朝早9時15分，一眾面試佳麗陸續抵達，為了成功爭取一席位，當然施渾身解數博取評判們歡心，雖然首輪面試未能一睹面試佳麗穿上三點式泳衣的風采，不過從現身電視城的一刻，隨時有機會成為熱話！

「特別版」面試佳麗極具話題性

據大會公布今年有逾百人報名參加，現場所見，高質面試佳麗佔大多數，可惜風頭不敵以「驚艷」打扮，氣質獨特騎呢的面試佳麗，這些「特別版」面試佳麗極具話題性，有人撞雷莊𠒇、有人撞樣前「亞視一姐」薛影儀，更有撞樣人稱「達哥」的網路紅人林慧韡和「八両仔」葉小霆，甚至有去年落選的面試佳麗捲土重來，由「Labubu」蛻變紅髮美人魚登場。

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報稱是港人的25歲科大生仲笑蝶，由其任職心理諮詢師的爸爸深圳人陪同，一落車仲爸爸全程爆笑並稱對女兒好有信心，讚個女一直都好優質，現場所見，仲笑蝶自信滿滿喪擺甫士，可是手板滿是瘀黑，化妝技巧超驚嚇，撞樣「八両仔」葉小霆。揹迪士尼公主背包到場的Isabelle撞樣人稱「達哥」的網路紅人林慧韡。

圓潤代表胖妹有22歲何麗琪，在鄭州大學讀書。24歲、來自天津姜汶萱更加噸位十足，目前在浸大碩士國際新聞，她表示開心來參加香港小姐，問到是否要減肥，她說：「馬上要減肥！」