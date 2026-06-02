香港小姐2026面試｜一文睇清84位佳麗真面目 決賽定檔8月 樂易玲爆選美準則看重兩樣嘢

《香港小姐競選2026》今日（6月2日）在TVB將軍澳電視城進行首輪面試，成功進入港姐面試的佳麗從早上9時15分陸續抵達，她們需要自備三點式泳衣和高踭鞋，先經過現場傳媒的「考核」，隨後被安排輪住見今評判。今屆不乏打扮性感、身材出眾的高質靚女，但風頭不敵「特別版」面試佳麗，她們以「驚艷」打扮，氣質獨特的外貌，在網上掀起話題。

樂易玲讚參賽者可愛兼有潛質

統籌委員會成員、電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、助理總經理（企業傳訊）黃德慧、與製作部助理總監（非戲劇製作）暨統籌經理姜偉在首輪面試後見傳媒，首輪面試共84位佳麗，他們表示已面見10人，當中有人令樂易玲給9分高分，她認為參賽者幾可愛有潛質：「我相信減肥可以減到，有些可能未準備充足。（叫下年再來？）如果幾個月準備好便可以，始終身型是可以控制到的事。」

相關閱讀：香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈

佳麗陣容可謂百花齊放

今年佳麗陣容可謂百花齊放，除了有高學歷才女及過江龍，更吸引了選美冠軍與前童星強勢參戰。「過江龍冠軍」符冬鈺（Shania） 作為《溫哥華華裔小姐競選2024》的1號兼冠軍得主，Shania 絕對是今屆的實力派黑馬，外貌與氣質兼備。「選美常客」何頌昕挾著「工展小姐三料冠軍」的頭銜強勢參戰，面對鏡頭自然駕輕就熟。現年25歲的林穎彤挾著前童星光環報名，相信會勾起不少觀眾的集體回憶，期待她在台上的蛻變。還有由TVB員工家姐親自提名的王韻婷 （Rita），英國回流更被家姐爆料「超多人追」，桃花超旺。來自上海、在港從事金融業的黃薇，外貌海兒。應屆DSE畢業生Stella是全場最年輕的佳麗，因為媽媽當年想選港姐但欠缺勇氣，於是代母出征圓夢。 身型豐滿的姜汶萱直言會「馬上減肥」，恰巧樂易玲早前才大讚「減肥可以減到，身形可控制」，看來只要有恆心，絕對有機會上演逆襲戲碼！

本月10日作第二輪面試

統籌經理姜偉指第二輪計劃安排面試30人，預計12至15人進入比賽，會安排到湖南及大灣區拍攝外景及進行訓練。三人指今年時間較緊迫，已安排本月10日作第二輪面試，三星期後啟程拍攝外景，8月底進行決賽。問當中可有「照騙」？樂易玲表示已過濾了，認為最重要是外貌，身形不算大問題，又笑言劉穎璇早年參選時也較大份，但減肥後一直維持很fit的狀態。至於海外佳麗方面，他們將視像面試16位仍身在外地的佳麗。

相關閱讀：港姐2026丨首輪面試驚現「八両仔、達哥」？ 重量級浸大新聞碩士震撼全場 奇葩佳麗成焦點

樂易玲認報名人數比預期多

談到報名人數，樂易玲指相對今年較短、只有3星期的招募時間，認為報名人數比預期多，當中55%為香港永久性居民。不少佳麗自我介紹也吃力，黃德慧指很多佳麗英文好，而廣東話能力會否影響入圍機會？樂易玲笑言仍是看靚不靚為主，因現在很多節目需要國語。至於有一成佳麗以27歲報名趕尾班車？樂易玲指較後生的需要更多耐心教，問會否對「尾班生」寬容些？黃德慧笑言：「會考慮慈悲點。（你的心水準則？）要乖、有團隊精神，與團隊及傳媒合作可以展現智慧。」再問紋身會否影響選情？他們指要看情況。至於早年的退選潮，樂易玲指港姐合約沒改變，認為只是大會沒揀的女仔，自己先一步宣布「退選」而已。

相關閱讀：香港小姐2026面試丨新聞系碩士生姜汶萱被問體重疑「黑面」離場 答非所問場面尷尬？