吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光

27歲的吳家忻（Kayan9896）曾是「試當真」一員而爆紅，被封「網絡女神」，近年更進軍樂壇成為歌手。吳家忻先後跟Locker林家熙與酒店集團高層馬桂烽（馬清偉與薛芷倫兒子）拍拖，她跟馬桂烽2024年12月宣布因性格不合分手，由於男方是百億馬氏家族第三代後人，因此吳家忻被指「豪門夢碎」。不過近來吳家忻已迎來新戀情，最新一期《東周刊》獨家直擊吳家忻與潮牌界公關新歡Jerry的親密互動，更曝光女神極大煙癮的一面。

吳家忻秘撻潮牌界公關Jerry

最新一期《東周刊》獨家拍到吳家忻秘撻潮牌界公關新歡Jerry，二人不但被目擊於中環名人飯堂外親密互動，吳家忻更展現出極大煙癮，頻頻當街扯煙。飯局後，這對熱戀中的情侶更被發現雙雙返回女方位於大坑的香閨徹夜纏綿，令這段低調的地下情全面曝光。

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吳家忻多次進出餐廳吸煙

日前晚上，吳家忻與數名友人現身中環太子大廈「珍姐火鍋」聚餐，期間意外曝光了她極大的煙癮。在長達7小時的飯局中，打扮低調型格的吳家忻至少進出餐廳三、四次到街頭吸煙。只見她手勢純熟地抽着幼身香煙吞雲吐霧，表情享受；而本身並非煙民的新歡Jerry則做足「跟得男友」本份，不但毫無怨言地陪出陪入，每當吳家忻在街頭點煙時，他更會第一時間主動上前貼心擋風，二人全程如「糖黐豆」般形影不離，互動充滿愛意。

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吳家忻帶Jerry回香閨過夜

直至凌晨兩時許火鍋店打烊，一行人步出餐廳意猶未盡地在街頭高談闊論，Jerry與吳家忻的互動更進一步升溫。傾談期間，Jerry順勢將手搭在吳家忻的肩膊上，又用掌心溫柔輕掃女方玉背，舉止極度親暱；而吳家忻全程零抗拒之餘，更將身體微微靠向男方，眉宇間流露出甜蜜氣息。聚會結束後，Jerry與吳家忻結伴登上的士，直駛女方位於大坑的香閨，直至天亮都未見男方離開，足見二人關係已發展至極度親密的階段。

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吳家忻前男友馬桂烽出身富裕：

吳家忻借Jerry潮流界人脈與GD合照

據悉，成功俘虜吳家忻的新歡Jerry在潮流界人脈極廣，連徐濠縈、陳康堤及吳家忻前男友林家熙也有追蹤其社交帳號。閨密透露，Jerry與吳家忻相識多年，在女方與林家熙及馬桂烽拍拖時一直以好友身份默默守候，期間更曾動用韓國人脈助吳家忻與韓國天團BIGBANG成員權志龍（G-Dragon）合照。Jerry在吳家忻失戀時不離不棄，最終成功打動芳心。為免重蹈過去戀情「見光死」的覆轍，吳家忻對今次拍拖極度保護並大耍太極，凡事以Jerry的感受為先，悉心呵護這段得來不易的新戀情。

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