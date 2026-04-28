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吳家忻與權志龍GD合照圓追星夢：腦袋空白 迎夏日穿比堅尼曬太陽想試半裸上身 自爆追求者排到土瓜灣

影視圈
更新時間：20:15 2026-04-28 HKT
發佈時間：20:15 2026-04-28 HKT

吳家忻（Kayan9896）、王丹妮、盧慧敏、趙慧珊及林宣妤今日出席品牌活動。夏天來臨，吳家忻還未曬得健康膚色，由於會穿比堅尼到沙灘曬太陽，笑言：「如果被人影相即刻會阻止對方，不准拍照。」而且她也收藏了隱蔽沙灘地圖，感覺在隱蔽沙灘曬太陽較安全，問她會否半裸上身曬太陽？她自言未試過，但也有這膽量去嘗試，至於何時作出這個大解放？她笑言在家中經常大解放。

吳家忻拒談戀情怕被寫死

問到現時有沒有追求者？她說：「不說給你知！」又指有很多人追，笑言排隊排到土瓜灣。追問是否玩地下情？她承認的確會有很大壓力，（驚見光死？）驚你們寫，寫到死，（即是有拍拖中？）不是。」

吳家忻曾想私藏GD合照終分享

此外，早前她到韓國時與G-DRAGON（GD)合照，家忻開心表示，當天是到韓國看朋友的展覽，晚上吃飯時在朋友介紹下，有機會與GD合照：「合照時我有自我介紹，也對他說，他的演唱會很好看，還有很多東西想講，但當時腦袋一片空白，因為我是他的粉絲，（將合照在家中貼牆上慢慢欣賞？）我曾想過私藏欣賞，最終還是分享，接受大家的祝福，因為這是我追星的一個里程碑。」她透露，過往她曾追偶像2NE1及BEAST.

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