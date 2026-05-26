「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法

現年81歲的李家鼎（鼎爺），自前妻施明今年3月離世後，一對孖生兒子李泳漢（大孖）與李泳豪（細孖），由不和爆發至爭產風波，連日來雙方還各自提供聲帶作鐵證。當中，有指大孖至少榨取鼎爺200萬元，而細孖夫婦則被指控攞了鼎爺340萬元。為了爭奪鼎爺的身家，兩兄弟隔空互轟。

李家鼎圈外女友真實身份曝光

此外，本刊收到獨家消息，鼎爺的身家除了兩個仔有興趣之外，知情人士還爆料，指出跟他相戀廿年、細他10歲的圈外女友Viva，亦都牽涉在內。而Viva的真正身份竟然是TVB力捧小生馬貫東的阿媽。知情者更指出，細孖跟Viva早有過節，並且經常為錢大鬥法。

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李家鼎圈外女友大起底

2017年，鼎爺開始走紅，廣告、節目、商演、開食肆等，工作排山倒海，收入更是十級跳，身家暴漲。除了一對孖仔想操控之外，有知情人士向本刊爆料，指出跟鼎爺相戀逾廿年的紅顏知己Viva，亦都牽涉在內。據悉，Viva年輕鼎爺10歲，昔日是學護，後來從事經絡治療，由於手法了得，曾幫人工受孕失敗的女士成孕，也助癱了8年的病人重新走動，現時已退休湊孫。至於婚姻狀況，她早年離異，獨自湊大兩女一子；而她和鼎爺約在2006年於朋友堆中認識，兩個失婚的人，個性互補，很快便走在一起。

李家鼎帶馬貫東入行？

鼎爺的私房菜開張當日，除了大孖夫婦和細孖之外，女友Viva也帶同女兒和孫女現身，而兩家人還猶如一家人；之後，他還多次帶Viva公開露面，兼恩愛地接受訪問。當時，他對外指女友是圈外人，但知情者卻透露，她的真實身份殊不簡單，原來她是近年TVB力捧小生馬貫東的阿媽。知情者又爆料，指出馬貫東都是經由鼎爺引薦入行，難怪馬貫東對家事總是三緘其口。

神秘聲帶揭Viva跟鼎爺錢銀瓜葛

本刊收到一段聲帶，內容解釋細孖老婆Agnes提到鼎爺趕去撳錢，而撞車的來龍去脈。聲帶中，細孖不忿地對鼎爺說︰「好似嗰日星期六，你晨早溜溜打俾我老婆，話冇錢呀！冇錢！講到明即刻幫你開e-banking睇，你係有錢喺度，你自己知，你係就要趁銀行星期六收一點，仆出去，好啦！連個天都唔幫你嘞！撞車！你唔聽人講嘢！好急，我識咗你40幾年啦，你做緊乜嘢呀？咁急出去，一定係寫錢俾人，一定係馬貫東個阿媽。」原來，鼎爺當日趕出去撳錢是給Viva，並非給大孖，外間的人完全被蒙在鼓裏！

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