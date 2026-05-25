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李家鼎神隱一個月後首曝光  暴瘦憔悴面色暗啞  李泳豪大讚精神將父子檔闖YouTube

影視圈
更新時間：17:49 2026-05-25 HKT
發佈時間：17:49 2026-05-25 HKT

近期因前妻施明離世及後續家庭風波而成為全城焦點的李家鼎（鼎爺），在前妻的喪禮後一直未有公開露面，至今已「神隱」一個月。正當外界關心其健康狀況時，細仔李泳豪今日（25日）在IG限時動態上載了父子最新合照，讓鼎爺的最新狀態曝光。

李家鼎依然瘦削未回最新狀態

從照片可見，鼎爺頭戴格子帽，身穿牛仔外套，打扮相當有型。他緊靠著兒子李泳豪，面露笑容並用手指著對方，似乎心情不俗。然而，久未露面的鼎爺身形依然極度瘦削，臉頰凹陷，頸部青筋浮現，膚色亦略顯暗沉憔悴。這與李泳豪早前所指父親「已經肥番」及「靚仔咗好多」的說法似乎有些出入，可見要回復到最佳狀態仍需時日。

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李泳豪指李家鼎好精神

儘管鼎爺看起來略帶疲態，但兩父子在相中盡顯默契與溫馨，李泳豪更配文寫道：「精神！阿爺好快可以同大家見面」，向關心他們的粉絲報平安。

李家鼎李泳豪將父子兵搵銀

隨著長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》即將迎來大結局，李泳豪早前已坦言將面臨失業，並預告會投放更多心力經營個人YouTube頻道，開拓事業新路向。他曾明言，待父親身體狀況更好時，將會邀請他一同出鏡，無論是煮餸、買餸，還是聽鼎爺講古，都會拍片分享。如今父子合照曝光，似乎正為這個「父子兵」計劃預熱，期望在網絡世界殺出一條新的搵銀血路。

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