阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛

前商台DJ阮小儀（小儀）去年底突然宣布結婚，其神秘老公的真面目近日被《東周刊》獨家曝光！55歲的小儀自去年聖誕節「封盤」成為人妻後，對另一半的身份極度保密。外界盛傳男方從事汽車業務，小儀更曾幽默形容老公外貌「冇彭于晏咁正，但靚過Edan（呂爵安）」。近日最新一期《東周刊》終於獨家捕捉到這位「好好先生」親自化身專屬司機接送老婆收工的溫馨畫面。可見身穿白恤衫的老公外型高大威猛，比小儀足足高出一個頭，兩人相當合襯；他更貼心地為老婆拎重物，百分百的「超級暖男」舉動閃盲眾人，難怪連好友森美與金剛都大讚兩人是天作之合。

小儀轉型KOL事業愛情雙豐收

婚後的小儀迎來事業與家庭的雙贏局面。她毅然離開效力31年的電台轉戰KOL界，其個人YouTube頻道短短3個月便強勢突破10萬訂閱，近期更積極接下司儀工作及參演舞台劇。縱使工作繁重，小儀依然將家庭放在首位，不時大晒「老公視角」的住家飯相片放閃。日前，小儀完成演藝學院的舞台劇後，火速飛奔上老公的愛車，兩人隨後驅車前往尖沙咀，接患有心臟腫瘤末期的13歲愛犬「細佬佬」出院。未有生育計劃的小儀一直視愛犬為家人，而老公亦「愛屋及烏」幫忙照顧，分擔重擔，足見其細心與體貼。

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小儀情路一波三折為病父閃婚沖喜

回顧小儀過去的感情路可謂一波三折，她曾在節目中自嘲命中彷彿中了「第三者咒語」，昔日與消防員及出版社CEO的戀情皆未能開花結果，令她花了很長時間療情傷。談到這次閃婚的契機，小儀坦言並非一時衝動，而是前年父親的一場大病讓她重新審視人生責任，加上遇見了這位讓她能卸下防備、相處起來極具「家人舒服感」的另一半，最終決定共諧連理讓老父安心。

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