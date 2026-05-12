陳曉華回應《東周刊》獨家爆微調傳聞：無容貌焦慮 親揭保養秘訣 被指醫美保女主角光環

TVB當家花旦陳曉華近期備受力捧，人氣高自然話題不斷，最新一期《東周刊》獨家爆她為了保住女主角光環及避免被其他女星搶盡風頭，一年內進行多達3次的醫美微調來提升美貌與增強自信。面對外界對其外貌升級的熱議，陳曉華親自透過短訊向《星島頭條》大方回應傳聞，她強調自己絕無容貌焦慮，更看重內在修養：「多謝大家嘅關心，我對自己嘅五官冇任何焦慮，我反而更注重自己嘅身體同心理嘅健康，外表嘅美麗絕對唔係代表我嘅一切，所以我更加注重內在美，其實大家都好靚！」

陳曉華重視內在美

當被問及是否覺得自己未夠完美，或有否想透過醫美加強的部位時，陳曉華展現出滿滿的正能量，坦言心態才是變美的終極武器：「更重要嘅係身體同心理嘅健康美麗，先至可以令到自己發光發亮，如果自己從來都唔識欣賞自己嘅話，無論整容定係未整都好，都唔會達到自己滿意嘅效果。真正令到自己變得美麗發光發亮，其實係自己嘅心態，所以我鼓勵大家花時間精力去養好自己嘅心態！」她同時大方分享個人的保養秘訣，主要靠多吃水果、勤做運動以及忘記不快事來維持最佳狀態，並溫柔呼籲大眾：「唔好俾咁大壓力自己唔好因為自己嘅樣貌而焦慮，因為除咗外貌之外，其實我哋仲有好多優點值得大家留意。」

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陳曉華借回應傳言找工作機會

過去曾擔任美容診所代言人的陳曉華，難免令人猜測她對醫美的接受程度較高。對此，她特別交代了目前的合約狀況，並藉機公開招募新合作，展現出自信積極的一面。她明確表示現時已經沒有為任何美容院擔任代言人：「我係再冇任何美容院嘅代言，歡迎任何想搵代言人嘅商家來電洽談。」

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