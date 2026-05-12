Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港姐變樣改運！《東周刊》獨家爆陳曉華微調五官 莊子璇整走豬膽鼻 外貌進化助星途

即時娛樂
更新時間：10:00 2026-05-12 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-12 HKT

近年無綫花旦為求上鏡更完美，紛紛藉助醫美科技「進化」突圍而出，其中2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）更是越變越靚的成功例子。最新一期《東周刊》獨家爆，入行7年的陳曉華為求在鏡頭前展現最佳狀態，經閨密介紹下進行微調，專攻鼻子及蘋果肌，甚至約每4個月就修葺一次，令五官輪廓更為立體精緻。美貌大升級的她星途亦隨之大放異彩，不僅找名師「補習」洗脫以往演技生硬的批評，更憑《金式森林》等劇集三度獲提名「最佳女主角」，連玄學家區仲德都指其直挺鼻樑與飽滿蘋果肌有助提升氣場及事業運，絕對是「變靚啲」助攻事業的最佳寫照。

莊子璇入行三年「兩度進化」

同樣迎來外貌大躍進的，還有2023年港姐冠軍莊子璇。當年參選時曾被網民狠批「豬膽鼻」及缺乏冠軍相的她，入行短短三年已「兩度進化」，鼻型變得畢直挺拔，臉型亦越見V字，近期換上新造型後更散發出混血兒氣質，讓網民驚歎判若兩人。面對外界的整容質疑，莊子璇展現高EQ，將變靚歸功於減肥成功、化妝技術進步及勤做美容，並坦承照片有輕微「微調」。外貌升級的她隨即備受公司力捧，不僅主持多個節目及參演重頭劇，近期更入選《魔音女團》，工作量急升。

相關閱讀：TVB花旦陳曉華罕派性感福利  扭動蛇腰騷S形誘人身材 受盡力捧被視為「未來視后」

古佩玲容貌變化屢成熱話

至於憑《愛•回家之開心速遞》「素素」一角成功入屋的2019年季軍古佩玲，其容貌變化亦屢成熱話。她曾被富商劉鑾雄不點名調侃樣貌「硬膠」，網上甚至流出她鼻子疑似離奇歪斜的片段以及出道前的陳年MV；片中的她面闊、扁鼻兼有少許哨牙，與現時的精緻小V臉相距甚遠，更有傳她當年為選拔港姐曾要求同學刪除舊照。雖然古佩玲以化妝師不同來解畫，其緋聞男友陳浚霆亦護航力撐「女大十八變」，但無可否認，這三位港姐佳麗的華麗蛻變，確實與她們在娛樂圈日漸璀璨的發展互相輝映。

相關閱讀：莊子璇「豬膽鼻」消失？近照驚變「鷹鈎鼻」撞樣林嘉欣 入行3年被指五官不斷進化

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4njasSu

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
添好運首推點心放題！95歲泰斗監修懷舊系列 3小時任食經典豬油包/鵪鶉蛋燒賣/欖仁冰肉千層糕
飲食
16小時前
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
5月12日飛鵝山綁架案│綁匪潛獨立屋擄劫 驚心動魄96小時
飛鵝山綁架案│綁匪潛獨立屋擄劫羅君兒 驚心動魄96小時
突發
10小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2小時前
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
好去處
20小時前
廣東得意妹幫阿媽開檔變掃場 擰錯油門令75KG滷味全報銷︱有片
00:30
廣東得意妹幫阿媽開檔變掃場 擰錯油門令75KG滷味全報銷︱有片
即時中國
3小時前
元朗逾30年老牌餅店母親節旺過酒樓？大批市民排隊買蛋糕 必試招牌芒果蛋糕 網民震驚：元朗人好支持！
元朗逾30年老牌餅店母親節旺過酒樓？大批市民排隊買蛋糕 必試招牌芒果蛋糕 網民震驚：元朗人好支持！
生活百科
18小時前
東張西望丨何伯2.0爆三角戀？推拿師為陳伯解決前列線問題：佢有血管堵塞 六旬女友斥有染
東張西望丨何伯2.0爆三角戀？推拿師為陳伯解決前列線問題：佢有血管堵塞 六旬女友斥有染
影視圈
10小時前
蔡楚輝攝
秀茂坪貨車與巴士相撞後翻側 司機一度被困自行爬出 10人受傷
突發
3小時前
朱慧敏囡囡冧爆獻唱 B仔製母親節禮物萌態百出 晒家庭日常洩半山豪宅間格擁無敵景觀
朱慧敏囡囡冧爆獻唱 B仔製母親節禮物萌態百出 晒家庭日常洩半山豪宅間格擁無敵景觀
影視圈
14小時前