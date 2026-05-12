港姐變樣改運！《東周刊》獨家爆陳曉華微調五官 莊子璇整走豬膽鼻 外貌進化助星途

近年無綫花旦為求上鏡更完美，紛紛藉助醫美科技「進化」突圍而出，其中2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）更是越變越靚的成功例子。最新一期《東周刊》獨家爆，入行7年的陳曉華為求在鏡頭前展現最佳狀態，經閨密介紹下進行微調，專攻鼻子及蘋果肌，甚至約每4個月就修葺一次，令五官輪廓更為立體精緻。美貌大升級的她星途亦隨之大放異彩，不僅找名師「補習」洗脫以往演技生硬的批評，更憑《金式森林》等劇集三度獲提名「最佳女主角」，連玄學家區仲德都指其直挺鼻樑與飽滿蘋果肌有助提升氣場及事業運，絕對是「變靚啲」助攻事業的最佳寫照。

莊子璇入行三年「兩度進化」

同樣迎來外貌大躍進的，還有2023年港姐冠軍莊子璇。當年參選時曾被網民狠批「豬膽鼻」及缺乏冠軍相的她，入行短短三年已「兩度進化」，鼻型變得畢直挺拔，臉型亦越見V字，近期換上新造型後更散發出混血兒氣質，讓網民驚歎判若兩人。面對外界的整容質疑，莊子璇展現高EQ，將變靚歸功於減肥成功、化妝技術進步及勤做美容，並坦承照片有輕微「微調」。外貌升級的她隨即備受公司力捧，不僅主持多個節目及參演重頭劇，近期更入選《魔音女團》，工作量急升。

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古佩玲容貌變化屢成熱話

至於憑《愛•回家之開心速遞》「素素」一角成功入屋的2019年季軍古佩玲，其容貌變化亦屢成熱話。她曾被富商劉鑾雄不點名調侃樣貌「硬膠」，網上甚至流出她鼻子疑似離奇歪斜的片段以及出道前的陳年MV；片中的她面闊、扁鼻兼有少許哨牙，與現時的精緻小V臉相距甚遠，更有傳她當年為選拔港姐曾要求同學刪除舊照。雖然古佩玲以化妝師不同來解畫，其緋聞男友陳浚霆亦護航力撐「女大十八變」，但無可否認，這三位港姐佳麗的華麗蛻變，確實與她們在娛樂圈日漸璀璨的發展互相輝映。

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