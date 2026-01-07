視帝緋聞女友「豬膽鼻」消失？近照驚變「鷹鈎鼻」撞樣林嘉欣 入行3年被指五官不斷進化

現年23歲的2023年香港小姐冠軍莊子璇（Hilary），自當選以來備受TVB力捧，而早前與61歲郭晉安傳出「父女戀」，除了令她成為話題人物外，而近日又被指樣貌大進化，從以前的「豬膽鼻」竟變了「鷹鈎鼻」，又再惹來整容疑雲。

莊子璇再惹整容疑雲

在剛過去的《萬千星輝頒獎典禮2025》，莊子璇今年憑劇集《金式森林》獲得提名「最佳女新人」獎，雖然最終未如願得獎，但仍成為網民討論焦點。日前莊子璇髮型師在小紅書上載了一張與莊子璇的合照，照片中的莊子璇親自用手機自拍，影得其鼻樑位置明顯比之前隆起，而鼻翼兩旁亦收窄了不少，變了「鷹鈎鼻」，比起參選時的青澀模樣迥然不同，有點像AI的公仔樣，甚至有網民指「進化了」的莊子璇與47歲金馬影后林嘉欣撞樣。不過，亦有人指其照片可能因是用了美顏相機所致的。

莊子璇曾否認整容

被指樣貌不斷「進化」的莊子璇，曾接受傳媒訪問時亦否認整容，當時她解釋是化妝技術改進了，又表示自己經常使用護膚品，所以才與參選時的自己有所不同。對於被指整容，她當時回應表示開心有人留意自己，坦言是因減肥令到輪廓變深而有所改變，又直言自己有時間就會去做facial。

