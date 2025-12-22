TVB上位小花莊子璇樣貌再進化？驚變V面大眼「韓妹樣」 網民：完全認唔出

2023年度香港小姐冠軍莊子璇自當選以來備受TVB力捧，年僅23歲的她，星途備受矚目，早前與郭晉安傳緋聞更令她成為話題人物。然而，伴隨人氣而來的是外界對其樣貌變化的持續關注。近日，莊子璇在IG分享多張在咖啡店拍攝的近照，其再度「升級」的美貌，引發網民熱烈討論，更讓整容疑雲再次浮現。

莊子璇變V面大眼「韓妹」

從莊子璇分享的最新照片中可見，她身穿簡單的白色T恤，留著一頭深色長髮，對著鏡頭擺出多個可愛表情，散發出濃濃的「韓妹」風格。照片中的她，臉型更顯V型，眼睛圓潤有神，妝容精緻，整體氣質與初出道時的清純形象有所不同，讓不少網民表示：「認唔出」，認為她的美貌又提升到一個新層次。

莊子璇樣貌變化大

回顧莊子璇的樣貌變化，在她當選港姐前的照片中，臉頰略帶嬰兒肥，氣質似鄰家女孩。當選時，雖然妝容華麗，但莊子璇的臉型輪廓與現在相比，亦有明顯分別。即使在早前拍攝劇集《金式森林》時，其外貌也與這次的「韓妹」近照有所差距。

這次的「變臉」疑雲，再次將莊子璇推上輿論焦點。不少網民留言表示：「完全變晒樣」、「唔睇名都認唔出係你」，但也有粉絲力撐，認為只是化妝技巧、拍攝角度或濾鏡效果所致，稱讚她越來越漂亮。其實對於外界談論她「變臉」，莊子璇早前也曾大方回應。她將樣貌上的變化歸因於三大因素：減肥成功、化妝技術進化、勤於護膚。至於網民如此關心她的樣貌變化，似乎就足以證明大眾對她的關注度不低，難怪受TVB力捧！

