周殷廷認愛有家底失婚前港姐梁雅琳 《東周刊》獨家直擊YT憔悴現身 爆公關災難激嬲Jace

歌手周殷廷（YT）近年人氣極高，早前疑為宣傳新歌與紅館演唱會，自炒緋聞惹眾怒。及後他大方認愛補鑊，公開正印女友為現年38歲、曾是2008年香港小姐5強的飲食界KOL梁雅琳（Hilda）。最新一期《東周刊》獨家爆YT周殷廷因早前自炒緋聞被狠批而愁眉不展，被直擊憔悴現身九龍城。

周殷廷女友梁雅琳家世背景顯赫

YT周殷廷女友梁雅琳家世背景顯赫，她生於飲食世家，爺爺經營茶莊，父親更是知名酒樓集團「新光」及「紅寶石」創辦人，家底豐厚。落選港姐後，梁雅琳轉戰餐飲界成績亮眼，更被封為「媽媽級廚神」。據悉，YT周殷廷與失婚的梁雅琳已低調交往數年，對梁雅琳與前夫所生的13歲女兒Ellie更是視如己出，不但經常陪伴溫習及遊玩，在朋友圈中更贏得「暖男後父」的美譽；兩人目前感情穩定，YT周殷廷亦十分尊重女友受過情傷、暫不考慮再婚的意願。

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YT周殷廷自炒緋聞惹陳凱詠不滿

其實YT周殷廷這次將感情事擺上枱面，很大程度上是為了平息早前與陳凱詠（Jace）惹出的「公關災難」。早前YT周殷廷為宣傳新歌，於社交平台發布與陳凱詠的親密合照，令全城誤以為兩人拍拖；怎料翌日卻自爆純屬MV宣傳炒作，隨即引發網民強烈反彈，狠批他「狼來了」，更戲稱他為「Market廷」。這場弄巧反拙的緋聞宣傳不僅令YT周殷廷形象受損，連帶無辜牽連的陳凱詠亦感到極度失望。據傳陳凱詠私下對被「拖落水」極有微言，私下曾向團隊說：「下次唔好再咁玩啦！」早前兩人在《CHILL CLUB推介榜》頒獎禮同場時更全程保持距離，女方至今仍未消氣，暫無意與男方公開合體。

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YT周殷廷黑氣纏身憔悴現身

除了緋聞炒燶，YT周殷廷近期可謂黑氣纏身，日前更爆出網上有人放售梁詠琪親筆簽名贈予他的CD，被網民炮轟「唔識感恩」，事後他急急澄清只是搬家時意外遺失。面對一波接一波的公關危機，YT周殷廷日前被《東周刊》獨家拍到在九龍城現身時愁眉不展、神情憔悴，據悉他正頻繁與團隊開會商討「拆彈」對策，盼以真誠態度挽回公眾好感。萬幸的是，儘管負面新聞不斷，YT 於今年8月舉行的紅館 周殷廷演唱會 門票銷情依然理想，總算為這位近期是非纏身的歌手帶來了一絲喘息空間，相信經歷連串風波後，他未來的行事作風定會更加審慎。

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