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YT周殷廷炒緋聞引公關災難被封「Market廷」 Jace陳凱詠成煙幕隱藏女友曝光？ 疑為失婚前港姐

影視圈
更新時間：13:00 2026-04-24 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-24 HKT

歌手周殷廷（YT）近期因其宣傳手法成為城中熱話。為宣傳新歌《今世情人》及預熱即將舉行的紅館演唱會，周殷廷在社交平台上載與歌手Jace陳凱詠的親密合照，此舉一度引發全城恭賀，誤以為兩人公開戀情。然而，這場「官宣」在翌日被周殷廷自爆只是宣傳 MV，更稱想不到網民會誤會，令廣大網民感到受騙，紛紛在社交平台炮轟周殷廷，狠批他「自炒緋聞」的行為。周殷廷因此被冠上「Market廷」的稱號，形象插水，更被指引發公關災難。

周殷廷正印女友疑為失婚KOL梁雅琳

正當周殷廷的宣傳策略引發巨大爭議時，網民的爆料更令事件出現驚人轉折。有網民踢爆，MV女主角陳凱詠僅是宣傳煙幕，周殷廷的正印女友疑似是38歲的失婚KOL梁雅琳（Hilda）。網民整理出多項「證據」，指梁雅琳不時公開與一名神秘男子的合照，看來關係如情侶，她更曾現身周殷廷演唱會花絮《晨星》MV的後台，並被發現多次參與與周殷廷參加慶功宴及參與MV幕後拍攝，指她在2021年就曾為周殷廷執導MV，種種蛛絲馬跡讓這段隱藏多時的地下情逐漸浮上水面。

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「YT嫂」梁雅琳曾選港姐

傳聞中的「YT嫂」梁雅琳背景引來網民關注，她曾是《2008年度香港小姐競選》的五強佳麗，雖最終未能奪冠，但憑藉努力成功轉型，在飲食界打響名堂，成為一位知名的KOL。據指，梁雅琳於2023年結束婚姻，目前是一位獨力撫養女兒的單親媽媽。近日她與事業正如日中天的周殷廷爆出戀情，迅速成為年輕網民最關注的娛樂熱話。

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