YT周殷廷陳凱詠認愛只係新歌宣傳 網民怒轟過火狼來了：自炒緋聞招數邊有用？

樂壇近期熱話，莫過於歌手周殷廷（YT）與陳凱詠（JACE）的緋聞。YT日前突然在社交平台Instagram上載一張與JACE的親密合照，並附上一個白色心心Emoji，瞬間引爆網絡，大批圈中人及網民湧入留言，連歌手Gin Lee亦寫下「恭喜」，令「YT情歸JACE」的傳聞甚囂塵上。不少粉絲更盛讚二人外形合襯，有望成為樂壇新一代「金童玉女」。

YT周殷廷陳凱詠並非拍拖

正當外界都以為這對緋聞男女準備官宣認愛，期待一樁美事之際，YT於昨日（22日）再更新動態，甫出一張與JACE情深對望的照片，並寫下「明天 #今世情人」，正式「揭盅」——原來一切只是為其新歌《今世情人》宣傳造勢，並非公開戀情，JACE只是獲邀擔任新歌MV的女主角。

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網民：可唔可以假戲真做

結果一出，令不少信以為真的網民大嘆「空歡喜一場」，感到十分失望，紛紛留言：「可唔可以假戲真做」、「我哋唔係要你出歌啊 要你出pool」。雖然有粉絲表示，無論是公開戀情還是音樂合作都會支持，但更多的是對這種宣傳手法的質疑與不滿。

網民不滿YT周殷廷詐騙式宣傳

事件迅速在網上發酵，不少網民在Threads上表達憤怒，不滿這種「自炒緋聞」的招數。有網民指：「呢排太多呢類宣傳」、「又玩詐騙式marketing悶唔悶啲呀？好out好X呀」。他們認為，宣傳可以有創意，但利用大眾的祝福與好奇心就明顯「踩界」，是一種「詐騙式marketing」，令人反感。

YT周殷廷故意戲弄樂迷？

更有網民認為這種手法會消磨大眾的信任，「呢個世界已經有好多令人唔開心嘅事出現啦，我唔想遲啲真係連呢啲值得祝福嘅事，都要先懷疑。」有留言指出，YT這次操作令人感覺「被他故意戲弄」，嚴重影響其個人形象。

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