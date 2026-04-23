YT周殷廷孖陳凱詠英國「私奔」 難忘森林盲中中四圍走 嚇到JACE大叫

周殷廷（YT）日前在社交平台公開與陳凱詠（JACE）的親密合照，吸引大批網民留言以及關注。但在昨日YT更新限時動態，再貼出二人的合照並寫下「明天 ＃今世情人」，原來二人的戀情是一個「美麗的誤會」，實為YT新歌《今世情人》的MV造勢，而JACE則擔任女主角。令不少網大歎「空歡喜一場」，並謂：「可唔可以假戲真做」、「我哋唔係要你出歌啊 要你出pool」、「為咗填補我哋嘅弱小心靈，你哋至少要拍返一日拖先」。

YT新歌描述一對戀人私奔

《今世情人》由YT一手包辦監製、作曲及作詞，描述一對戀人私奔，他們抛下一切，與自己愛的人去一個適合的地方生活。今次他遠赴英國拍攝MV，他覺得英國很適合這個意景。YT笑說：「有很多人對我表示很喜歡《遲了悔改》、《意外現場》及《三生有幸》這類型的歌曲，但這些歌比較傷感，我曾想過是否延續三部曲，如果到第四部曲又如何，要繼續慘下去？我覺得人生其實未必是這樣，但是人生也未必所有事情都是開心的，我覺得人生就是充滿甜酸苦辣，所以很希望憑這首歌能呈現出來。」

JACE自導自演一腳踢

YT的MV一向很少有美女相伴，但今次卻找來JACE任女主角，YT表示，他很少找MV女主角，因為他覺得很難找到合適人選，今次邀請JACE合作，因他們相識多年，在工作上合作無間，但是未試過出演情侶，他相信合拍度一定有火花。在拍攝期間他們發生很多趣事，在森林拍攝的一場戲，是YT孭着她在森林中跑來跑去，但是當時YT被JACE掩着雙眼，令YT盲中中四圍走，嚇得JACE驚青捉實YT大叫：「我會死，你唔好撞跌呀，你跌到我就跌落地。」一如以往，MV由YT自導自演，所以他不時導演上身教戲，JACE勁有天份一說即明，二人很快投入戲中，YT笑言，自導自演一腳踢雖然是有些攰，不過他很清楚自己要拍的內容，而且他與Jace默契很好，反而覺得比較輕鬆。