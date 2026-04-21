YT周殷廷JACE陳凱詠疑官宣戀情 倫敦蜜遊被撞破突貼親密照惹揣測 粉絲願望終成真？

周殷廷 （YT）與陳凱詠 （Jace）宣布拍拖？今日（21日）周殷廷在IG無預警爆震撼彈，貼出與陳凱詠極親密的攬攬照並附上一個心心符號，相中陳凱詠挨在周殷廷的懷中，單眼並露出甜笑，狀甚溫馨，圈中好友們紛紛留言恭喜，不過周殷廷和陳凱詠至今未有現身證戀情。

周殷廷曾於演唱會英雄救美

周殷廷曾於2024年在九展的演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》邀來陳凱詠擔任嘉賓，期間陳凱詠合唱《Senorita》時不慎失足，周殷廷上演一幕英雄救美後，出手輕托陳凱詠才不致跌倒，二人即被fans大讚登對，粉絲們更撮合望兩人成為樂壇情侶。但陳凱詠曾被問有否於發展空間，她稱對天蠍座男性已有陰影，並感到怕怕。

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周殷廷陳凱詠被撞破蜜遊倫敦

今日有傳媒收到報料指36歲的周殷廷和32歲陳凱詠蜜遊倫敦，早前在潮人聖地Brick Lane目擊兩人甜蜜同遊，身邊未見有朋友同行，雖然身在外地，但二人未有放下戒心，期間察覺疑被偷影相便急步離開。未知是否因蜜遊倫敦相片曝光，周殷廷突然貼兩人頭貼頭的自拍合照，似乎想公開戀情。

有網民質疑二人是另類宣傳

不過有網民質疑二人「有晒妝髮，拍緊嘢咋？！」不排除是拍攝新歌MV，甚至是另類宣傳，但事實陳凱詠當日對周殷廷上演一幕「英雄救美」，曾尷尬地說：「係呀，俾你電一電，暈一暈。」去年陳凱詠出新歌《SWITCH》搵周殷廷dance challenge，當時網民紛紛留言：「結婚啦仲講咁多」、「你哋好襯呀！」、「你兩個曖昧完未吖！」