周殷廷紅館開個唱獲女友梁雅琳愛心湯水進補 親解門票比邱傲然旺角騷更平原因 中學被嘲「讀書渣大個揸巴士」曾被欺凌

周殷廷(YT)將於8月底在紅館舉行兩場「The Alchemist Live 2026」演唱會，今日他到旺角出席記者會，解釋今次以「煉金術師」做主題，主要因自覺由細到大都係廢物，中學不斷被欺凌，又被老師指他不需要有夢想，令他也相信自己是廢物，所以希望借這主題讓大家知道就算係廢物，如果努力有機會都會煉成金。提到最貴門票只賣$980，YT解釋因曾有一名中三同學向他表示想睇他的騷，但未必有錢睇，所以自己決定不做VIP，希望每個人都可以來睇騷。

周殷廷個唱最貴$980為同學而設

受訪時，YT指可以開演唱會已很開心，至於到時是否加場就要看反應，現在最緊要是做好手頭上工作，又笑言未上台故未感受到那份緊張，而父母和女友梁雅琳到時都會到場觀看。他指之前做了200多場校園騷，2024年在演唱會中曾講過紅館見，今次算是兌現承諾。

周殷廷回應門票比Tiger更平：冇需要諗太多

提到有網民嘲他最貴的門票比MIRROR成員邱傲然（Tiger）賣$1180的旺角騷更平，YT說：「我又冇睇到，不過我覺得最緊要係啲同學仔可以入到場，我覺得冇需要諗太多，最緊要大家開心。」

周殷廷操肌練舞

周殷廷又透露最近操肌，笑指上次海報露胸肌，今次海報露多點到腹肌，可能開騷時會再露的程度會再向下一點，而因為之前大家取笑他是「跳唱歌手」，所以今次也會練之前沒有跳過的舞蹈。至於身為飲食KOL的女友梁雅琳最近是否有煮好餸給他進補？他笑言是正常操作，但承認最近也飲得多愛心湯水。

周殷廷自爆曾被圍毆

提到他剛才自爆讀書時被欺凌，YT指在新加坡讀小學和中學時也有被欺凌，有人會指他「讀書渣、大個揸巴士」，他笑指當時覺得沒有什麼不好，因為揸巴士也很chill，而令他印象最深刻的是，有人問他是否一隻狗？然後圍毆他：「因為我讀嗰間係一間差嘅中學，兵器庫嚟講應該排名第三，入邊都會有啲社團人，不過好彩冇人踢我入會。」他坦言因經過這些經歷，也令他相信自己是廢物，所以多謝所有支持者，讓他得到現在的自信，笑問他現在煉成黃金還是鉑金？YT說：「到時上到台大家就知！」

