唐鶴德患眼疾缺席張國榮紀念活動  《東周刊》獨家揭億元身家生活  兩神秘男孩陪伴解寂寞

今年4月1日是永恆巨星張國榮（哥哥）逝世23周年的日子，除了一眾好友聯同超過500位來自世界各地的粉絲，齊集沙田寶福山獻花悼念之外，他的一生摯愛唐鶴德（唐唐），亦在網上貼出哥哥的相片，並留言：「情懐如昨天。」

唐鶴德患眼疾變「獨眼鶴」

現年67歲的唐唐，雖然至今仍然單身，但一點也不寂寞。2011年，他出售大潭水塘道的優質物業，成功套現逾1億元，所以現時的生活優哉游哉，出入既有司機接送，又家住中半山的豪宅。此外，他還有一大班朋友陪伴，當中包括兩名神秘的小男孩，令他增添了不少快樂。不過，唐唐日前就不幸患上眼疾，慘變「獨眼鶴」，更導致他未能出席各項悼念哥哥的活動，於哥哥死忌當日，他悉心地換上一身黑衫黑褲，隔空懷念，由司機送到中環。現場所見，他手持一樽水，步上了一座醫生林立的商廈。約45分鐘後，從商廈離開的唐唐，左眼包上紗布，忽然變成「獨眼鶴」，手上還拿着一包藥，跟着便直驅返回中半山的豪宅休養。

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唐鶴德曾瘋傳有新戀情

前年，內地突然瘋傳唐唐有新戀情，並指出他的「新歡」是一名史姓男子，不單止有兩人搭肩的親密照流出，還言之鑿鑿對方手上紋有「唐」字，更說對方進駐唐唐跟哥哥的愛巢，並傳他們經常帶同兩名男孩外出，最誇張是指兩名男孩由代孕所生。期間亦有網民留言，透露兩名男孩是史姓男子妹妹的孩子。

唐鶴德伴兩神秘男孩

唐唐不避忌跟疑似史先生及兩名男孩交往，待眼疾一康復，便心急會面。日前，他由司機送到大坑，當時他左眼紗布已除，眼睛無礙，行動如常，獨自步入了一間私人會所。1小時後，唐唐伴隨着「史先生」及兩名男孩，還有一名外傭及一名嬸嬸，一行6人前後腳離開。殿後的唐唐，一邊跟「史先生」傾偈，一邊看着兩男孩的舉動，突然穿藍衫的男孩，朝着前方指手劃腳詢問事宜，唐唐便停下聆聽，並耐心地向他解釋，化身慈祥的「唐爺爺」。跟着，唐唐先送5人回他們的寓所，然後才返自己中半山的豪宅。

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