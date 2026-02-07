Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張國榮生前摯愛唐鶴德迎67歲 生日蛋糕暗藏唐唐愛好？ 曾被爆每周固定見一猛人

更新時間：20:30 2026-02-07 HKT
發佈時間：20:30 2026-02-07 HKT

已故巨星張國榮（哥哥）的生前摯愛唐鶴德日前迎來生日，他的一眾好友為他舉辦了溫馨的生日派對。張國榮生前的經理人陳淑芬在IG分享多張派對合照，讓久未露面的唐鶴德近況曝光。從照片中可見，生日派對氣氛熱鬧愉快，唐鶴德與眾多好友相聚，臉上掛著溫暖的笑容。其中一張大合照中，唐鶴德穩坐C位，精神奕奕，可見他保養得宜，風采依然。陳淑芬也分享了多張與唐鶴德的親密合照，她從後方搭著唐鶴德的肩膀，兩人一起對著鏡頭豎起大拇指，好交情不言而喻。

「冠軍」蛋糕洩唐鶴德愛好

派對上最引人注目的，莫過於桌上數個精心設計的生日蛋糕。其中一個以乒乓球桌為造型，旁邊還附有一個金色冠軍獎盃，上面寫著「HAPPY BIRTHDAY CHAMPION DAFFY TONG」，設計別出心裁。原來，這個蛋糕的設計並非空穴來風。據悉，唐鶴德近年對乒乓球產生了濃厚興趣，更拜師香港前乒乓球女隊名將許素虹。在疫情爆發前，他曾被指每星期都會固定前往灣仔的球會，跟隨許素虹教練練球，難怪好友們會以「冠軍」來為他送上祝福。陳淑芬亦在帖文中寫道：「今天是唐先生的生日，祝Daffy生日快樂、身體健康、青春常駐、生活愉快！」

相關閱讀：張國榮真實死因非抑鬱症？ 向太證哥哥死前最後一通電話表明「想開記招」   暗指唐鶴德阻救人：唔俾我接觸佢

張國榮粉絲祝福唐鶴德

雖然張國榮已離世多年，但唐鶴德依然是許多粉絲心中掛念的對象。這次看到唐鶴德在好友們的陪伴下開心慶生，許多粉絲都感到欣慰，並紛紛留言送上生日祝福，希望他能永遠健康幸福。

相關閱讀：「唐唐」唐鶴德罕有與女性相伴跨年 曾被指「代孕產子」與年輕男子傳緋聞

陳百祥驚爆張國榮離世後竟「死傷無數」？

