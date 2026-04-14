梁朝偉新片為藝術犧牲「全裸」吸金 《東周刊》獨家直擊劉嘉玲名店10分鐘「血拼」掃貨

63歲的影帝梁朝偉最近為其首部主演的歐洲電影《寂靜的朋友》頻繁飛往各地宣傳，其中最引人熱議的莫過於他在片中全裸的突破性演出。儘管有「社恐」，梁朝偉為迎合韓國市場，仍罕有地大派心心手勢，被粉絲笑稱「被逼營業」。當梁朝偉為事業積極「吸金」時，他58歲的妻子劉嘉玲則在香港盡情享受生活。最新一期《東周刊》就獨家目擊劉嘉玲現身金鐘太古廣場，雖無老公陪伴，但氣場依舊強大，並在短短10分鐘內於名店完成了兩袋戰利品的「快閃血拼」，展現了「快、狠、準」的購物神技。

梁朝偉與劉嘉玲性格互補

梁朝偉與劉嘉玲自2008年結婚至今，近18年的婚姻生活恩愛如昔，但兩人的相處模式卻非比尋常。梁朝偉性格內向，是個不善交際的「社恐影帝」，沉迷演戲，對購物零慾望；相反，劉嘉玲則是外向的「社交女王」，熱衷藝術、投資與名牌。這種看似南轅北轍的組合，卻奇妙地互補不足。劉嘉玲曾坦言「長久的婚姻是相互的忍耐」，兩人從不強迫對方改變，各自在獨立的空間裡互相包容。此外，他們實行前衛的「財政獨立」模式，家庭開支由梁朝偉負責，但個人財產互不干涉，給予彼此最大的尊重與信任。

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劉嘉玲投資有道坐擁10億物業

在獨立的財務管理下，梁朝偉與劉嘉玲的財富均相當驚人，曾有傳媒估計他們總資產高達20億港元。入行43年的劉嘉玲早已是圈中公認的富婆，投資眼光獨到，單在香港便手持至少10個總值逾10億的物業。她位於半山的豪宅「梅苑」裝潢如博物館，其中一件古董花瓶估值便超過5000萬港元，也難怪她曾霸氣回應傳聞，直言自己的身家「不止8億」。梁朝偉也曾透露自己的財產交由專業人士打理，夫妻二人不僅在演藝事業上成就非凡，在理財方面同樣展現出驚人實力。

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