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木村心美撇排球手男友有「新歡」 《東周刊》獨家直擊於香港蜜會 母親工藤靜香全程陪同

即時娛樂
更新時間：10:00 2026-04-14 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-14 HKT

日本天王木村拓哉與工藤靜香的24歲長女木村心美（Cocomi），感情世界疑起波瀾。去年她與29歲日本排球國手小川智大的戀情曝光，獲封「守護神」男友。但近日木村心美在香港出席活動期間，竟被最新一期《東周刊》獨家直擊，與一名貌似TVB藝人羅天宇的日籍型男，在尖沙咀瑰麗酒店的米芝蓮餐廳共晉晚餐。更令人意外的是，媽媽工藤靜香不僅全程陪同，更對這位「新歡」展現滿意笑容，讓木村心美的真命天子人選再生變數。

木村心美「新歡」獲工藤靜香認可？

約會當晚，這位「翻版羅天宇」在工藤靜香面前對木村心美大獻殷勤。從貼心研究菜單、點滿一桌美食，到為佳餚拍照後必先呈給「未來外母」過目，舉手投足間盡顯周到與尊重。飯局中三人有說有笑，氣氛極為融洽。工藤靜香對這位新朋友顯然十分滿意，不僅全程面露微笑，更主動為女兒與型男拍攝合照，兩人面對鏡頭默契十足，似乎已輕鬆通過母親這一關，成功動搖小川智大的「正印」地位。

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木村心美擇偶條件大公開

木村心美曾公開表示希望在25歲前結婚，並開出理想老公六大條件，包括「寬肩有背肌」、「聲音低沉好聽」等。對比現任男友——身為國家隊運動員的小川智大，與這位在香港貼心陪伴的「翻版羅天宇」，誰更能贏得美人歸？雖然木村拓哉曾半開玩笑表示，對女兒的男友會本能地抱持不屑態度，但最終的選擇權，始終掌握在木村心美自己手中，她的下一步感情動向，已成為外界關注的焦點。

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4vgKJh4

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