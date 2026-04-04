木村心美因動漫立志成為音樂家 爆媽媽工藤靜香愛《咒術迴戰》 親到美孚買鳥結糖給家人

木村拓哉大女木村心美（Cocomi）一向熱愛動漫，更是《排球少年》忠粉，她今日（4日）出席在香港舉行的「CON-CON HONG KONG 2026」，大談她熱愛的動漫。

Cocomi獲妹妹推介食芒果乾和陳皮

Cocomi對於首次擔任海外動漫活動的宣傳大使感到非常榮幸，覺得是一個很新鮮的體驗，妹妹光希早前應香港旅遊發展局邀請拍攝宣傳片，問到妹妹可有向她介紹香港好去處？她表示自己喜歡大自然，妹妹有介紹她去香港公園，又推介她食芒果乾和陳皮，笑謂知道陳皮對喉嚨很好，而她就很喜歡黑糖製的糖，昨日亦特意到美孚買鳥結糖給家人做手信。

Cocomi沉迷動漫來自家人DNA

談到她沉迷動漫的原因，Cocomi笑指是來自家人的DNA，在家人的影響下，她自少就看動漫，爆媽媽很喜歡《咒術迴戰》，又說因動漫也是她成為音樂家的原因，透露早前很喜歡宮崎駿的《夢幻街少女》，當中的音樂很影響她，其次就是《排球少年》，指入面有很多有意思的名言，問到如動漫作品真人化可想參與演出？她即興奮表示很想，但又覺得會好難，至於可有留意香港電影？她直言沒有，但她喜歡看浪漫和動作類的作品。問到除了《排球少年》，還有沒有其他欣賞的作品可以向香港的粉絲推介？她即推介《ONE PIECE》、《葬送的芙莉蓮》和《火影忍者》，又說愛買動漫周邊產品，去年更買了3、4套《排球少年》的隊服，很後悔此行無帶來香港，問她可有試過Cosplay？她坦言沒有，但想試試，因她喜歡男仔角色，想試試扮《藥師少女的獨語》中的男主角「壬氏」。