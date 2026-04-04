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木村心美自爆「宅女」係動漫迷 特意叫媽媽帶多個篋放戰利品 孖粉絲講香港潮語「好Chill」

影視圈
更新時間：16:45 2026-04-04 HKT
發佈時間：16:45 2026-04-04 HKT

日本天王木村拓哉的大女木村心美（Cocomi），今日（4日）下午2時終現身亞洲機場博覽館，出席「CON-CON HONG KONG 2026」的公開舞台活動。當她出場時，即以廣東話向台下粉絲打招呼：「大家好，我係Cocomi！」作為動漫迷的Cocomi，自爆自己是「宅女」，而「宅」的程度是「超過骨，入到靈魂」。當主持提到她在日常選衣服的靈感，是來自音樂、藝術還是日常生活？她說：我好鍾意動漫的周邊產品，每次有產品都會買，就算是長笛演奏古典音樂，亦會穿上動漫的衣服，令情緒更Hyper！」Cocomi又指自己在家休息時，也會吹奏自己喜歡的動漫作品《鬼滅之刃》、《排球少年》等舒緩心情。

Cocomi最想食雞蛋仔

Cocomi表示自己是動漫迷，但今次是她首次出席IP活動，並自爆為了買更多周邊的動漫產品，特意叫媽媽工藤靜香帶多一個篋出來，更揚言自己會在這裏行街買東西，並着粉絲遇見他，可以跟自己打招呼。問到對香港第一的印象，Cocomi即用日語「好味」來形容，並說：「我覺得香港所有嘢都超級好食，昨日在港吃了一餐超級好味的晚餐，尤其是壽桃包。」又透露在街上看到雞蛋仔，但仍未有機會品嘗。現場Cocomi亦有與粉絲一起講香港潮語遊戲，講到「好Chill」時，他表示希望一家人在香港的旅程好chill；提到「入坑」，她直言除了動漫之外，找不到令自己入坑的東西。」活動後，Cocomi獲大會送上花束。

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