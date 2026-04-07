TVB辣招強收藝人社交帳號 《東周刊》獨家爆張振朗戴祖儀拒就範 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏

最新一期《東周刊》獨家爆，TVB為加強對旗下藝人的形象及網絡風險管理，近日推出「辣招」，強制要求所有藝人交出其個人社交平台（包括Instagram、Facebook、小紅書等）的帳號及密碼，由公司進行「中央管轄」。此舉旨在統一監管發文內容，確保訊息恰當，並配合公司新成立的「藝人創作者網絡」（ACN）商業策略，以防藝員在網上的一舉一動得失內地市場、引起公關災難。新條款更指明，藝人即使在完約後一年內，其社交帳號仍歸TVB管理，以防公司投資的心血付諸東流。這項政策在藝人內部引發軒然大波，許多人對私隱被侵犯感到不滿，擔心個人生活將被徹底監控，與粉絲的真誠互動亦將變得虛假。

張振朗、戴祖儀與郭柏妍等堅拒交帳號

在眾多藝人中，有四位正值上位的年輕小生花旦選擇了正面「抗旨」，他們是視帝張振朗、多棲藝人戴祖儀，以及「A0女神」郭柏妍和游嘉欣。他們認為社交平台是多年心血經營的個人資產，也是與粉絲直接溝通的橋樑，不願輕易拱手相讓。

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郭柏妍與游嘉欣反抗被踢出《魔音女團》

然而，反抗的代價迅速浮現。郭柏妍與游嘉欣本是綜藝選秀節目《魔音女團》的大熱人選，卻因拒絕簽署新條款，在大眾的驚訝聲中雙雙出局。而近年在內地人氣急升的張振朗，據悉也因此被暫時擱置了數個商業洽談，事業面臨重大抉擇。

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粉絲量成抗衡籌碼

這四位藝人之所以敢於冒着被「雪藏」的風險，皆因他們在社交平台上已累積了強大的實力。視帝張振朗擁有超過37萬粉絲，商業價值極高；戴祖儀、郭柏妍及游嘉欣的粉絲數亦分別達29萬、25.8萬和14.4萬。龐大的粉絲基礎不僅為他們帶來了可觀的廣告代言機會，更成為他們與公司進行角力的重要籌碼。這次風波的核心，已演變成一場關於個人私隱、創作自由與職業前景之間的艱難抉擇。究竟是為保飯碗而妥協，還是為守護最後的私人空間而犧牲事業，已成為TVB旗下藝人目前最困難的課題。