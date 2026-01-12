TVB群星銅鑼灣鬧市拍賀年片 上位小生花旦人品被點評 陣容洩2026受力捧藝員名單？
更新時間：17:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：17:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：17:00 2026-01-12 HKT
日前，TVB一眾備受力捧的小生、小花驚喜現身銅鑼灣鬧市，為即將到來的農曆新年拍攝賀年宣傳片。現場星光熠熠，吸引大批路人圍觀，場面十分熱鬧。從現場Threads流傳的影片和相片可見，參與拍攝的藝人包括視帝張振朗、羅天宇、劉穎鏇、郭柏妍、阮浩棕、丁子朗、冼靖峰、邢慧敏、梁超怡、潘靜文、馮熙燮、文佐匡等。他們全部穿上喜慶的紅色服飾，在街頭與TVB吉祥物TVBuddy載歌載舞，洋溢著濃厚的節日氣氛。這次的陣容也被外界視為TVB本年度的力捧指標。
網民偶遇TVB小生花旦拍攝
拍攝期間，藝人與圍觀市民的互動成為焦點。有網民在Threads發文，興奮地表示：「好耐冇weekend去cwb行街，偶然同媽咪心血來潮去行街就偶遇呢個畫面，應該係TVB拍賀年宣傳片，最後仲幾nice咁同我哋自拍，留低應酬我哋呢啲圍觀群眾嘅幾位真係好好」。
相關閱讀：TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
網民激讚TVB小生花旦親民
該帖文引起熱議，當被問到是哪幾位藝人主動留下與市民合照時，發文者回覆指：「張振朗、羅天宇、劉穎鏇、郭柏妍」。這四位藝人的親民舉動隨即獲得網民一致好評，大讚他們「好襟撈」、「好友善」，並表示他們走紅是絕對值得的。此次公開拍攝不僅被網民推測預示了TVB新一年的力捧藝人佈局，更因藝人們親切的態度，成功為他們贏得了極佳的觀眾緣。
相關閱讀：萬千星輝賀台慶2025丨藝員排位大解密 力捧「一哥一姐」身份曝光 《中年好聲音》歌手聲勢浩大
萬千星輝賀台慶2025藝員排位大解密？
最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
2026-01-11 13:15 HKT
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
2026-01-11 13:15 HKT