TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員

現年31歲的林正峰，近年備受TVB力捧，獲演出《新聞女王》、《逆天奇案2》和《美麗戰場》等劇集，加上近年積極拍片放到小紅書，吸納不少內地粉絲，去年更升呢做男一，到橫店拍攝古裝劇《宛妃傳》，早前又為電影《保鏢》到張家口取景，同樣擔任男主角。

林正峰只有來回船票

在剛過去的《萬千星輝頒獎典禮2025》，林正峰亦再度打入「飛躍進步男藝員」十強，日前他就在小紅書及抖音拍片分享自己出席頒獎禮流程，並以：「震驚！tvb頒獎典禮幕後原來是這樣！ #tvb #萬千星輝頒獎禮 #演員日常 #vlog」為主題。影片中的林正峰，表示自己天未光已落機返香港，準備當晚的頒獎典禮，一邊化妝一邊拍片說：「今天5點才落飛機，現在9時45分開始化妝，因為要趕去準備參加公司一年一度的頒獎禮。」其後他表示自己「未夠班」，只有一張來回澳門的船票，沒有任何車馬費：「可能大家會問我為什麼要自己化妝、自己弄頭髮呢？因為要排隊，參加頒獎禮沒有一個預算，就不像廣告啊，最多可能有的是所謂的車馬費，就看每個藝人的檔位，但是我就肯定沒有呀，但是他們會包我一張來回澳門的船票。」

林正峰：有機會我會站在前面

化好妝，林正峰就趕快食個早餐，繼續執拾剛落機的行李，之後鏡頭一轉，林正峰自行駕車到珠海橫琴口岸把車放下。到達澳門後，有工作人員帶他到化妝的場地，沿途拍片介紹平常藝人所行的通道和打卡位，然後到達化妝的場地：「到了化妝的場地，真的很多人排隊化妝，所以自己化妝是省不少時間。」其後再到頒獎禮現場綵排直播走位，他指自己是18線演員，只能站在後排位置：「 綵排主要是看大家的站位，會不會給前面的人擋住，然後大家要排位，誰站前面誰站後面，那我這個18線演員，就只能站後面啦，但是沒關係，我相信有機會我會站在前面的.....」

綵排完畢，林正峰在手機找了一張內地當紅小生王鶴棣的照片給髮型師弄頭髮，之後再找給化妝師補妝，行完紅地毯就到餐廳醫肚，等到頒獎禮正式開始才再進場，直至頒獎禮完畢，林正峰就自行搭車離開。

