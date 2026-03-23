TVB新世代小生花旦崛起 陳曉華朱敏瀚拍住上位 張馳豪憑多重身份跑出│名人雜誌

隨着曾志偉離任TVB高層的重大職位變動，作為電視台重要資產的藝員亦出現人事流動，包括視帝級的郭晉安及馬德鐘先後結束部頭合約，而視后胡定欣、蔡思貝亦相繼離巢外闖。正值改朝換代的時機，TVB近年重點培養的張曦雯、龔嘉欣、劉佩玥、張振朗等，先後登上一線小生花旦之列填補空缺，而下一梯隊亦蓄勢待發，近年已受到注目的陳曉華、王敏奕、郭柏妍、張馳豪、周嘉洛、朱敏瀚等新世代藝人，先後在多個範疇「插旗」，搶佔機會上位做新一代小生花旦！文：娛樂組 圖：朱偉彥

陳曉華近年劇接劇，是名副其實熱捧小花之一。

陳曉華、朱敏瀚這對緋聞男女近年人氣激增，早前齊齊在台慶頒獎禮奪最佳衣著獎。

受力捧的新世代小生花旦們，在台慶、新年等大型活動及節目等備受重用，他們代表TVB頻頻與觀眾們見面，足見叫座力。現今世代獲力捧並不止於劇集演出，能夠受觀眾喜愛、贏得廣告商青睞，同時在劇集、廣告、綜藝甚至經營個人社交平台等贏得熱度，全方位表現才能夠得到公司重用。陳曉華便是典型在劇集方面受力捧的小花，近年她更打入「劇后」之列，以劇集多產稱冠。港姐冠軍出身的陳曉華，出道兩年便加入劇組擔演要角，去年台慶檔期，她以《金式森林》及《新聞女王2》兩劇的演出搶佔話題，在兩大實力派視后佘詩曼與宣萱的直接對撼下，仍然保持着一定談論度，更成功由過往的「生硬演出」中展現出進步成果，兩部作品同樣有重頭戲並贏得觀眾掌聲。陳曉華更贏得TVB旗下「77工作室」的重用，成為合拍劇的班底之一，與前輩的佘詩曼、高海寧等合作無間，除了去年台慶劇兩檔重頭作品外，今年亦參演《夫妻的博弈》及《璀璨之城》，即使與同被力捧的朱敏瀚傳出地下情，但仍然無阻她的上位力度！

王敏奕郭柏妍機會大增

至於另一位受重點力捧的花旦則是王敏奕，雖然當初她以歌手之名加入TVB，但亦隨即獲安排參與劇集工作，不過未知是否因為曾志偉新抱的關係，王敏奕的發展未見力度，但多年來的穩定表現早已令她成為實力派演員，參演劇集同時闖蕩影圈，憑甜美笑容與形象，以及親切的「家嫂」稱呼贏得觀眾緣。去年王敏奕終於憑《新聞女王2》的演出成功獲得「最佳女配角」殊榮，下一個目標便是登上一線花旦爭視后寶座！隨着「老爺」曾志偉淡出，王敏奕反而贏得更多工作機會，除了受到廣告商歡迎外，TVB亦「打鐵趁熱」安排她與羅子溢合作擔正新劇，工作量隨之大增。而郭柏妍近年除了憑劇集入屋，其天然個性亦受到觀眾及網民喜愛，因此在綜藝節目及社交平台上亦一直累積熱度，即將播出的作品包括重頭劇《夫妻的博弈》及《飛常日誌II》等，不過她的上位之路競爭亦不小，最近表現亮眼的游嘉欣、陳楨怡等均成為威脅。

張馳豪踩過界人氣急升

而小生方面，《聲夢傳奇》出身的歌手張馳豪（Aska）近年踩過界踏入戲劇圈，早前參演劇集《非常檢控觀》反應不俗，亦參演了另一劇集《飛常日誌II》，而自從《聲夢》的炎明熹及姚焯菲先後淡出後，以年輕男歌手之位在TVB坐擁一班支持者的Aska，獲得不少機會，在劇集、歌曲、綜藝及大型活動都能見到Aska的身影，因多重身份而在各類節目中總佔有一席位，加上擅長經營社交平台，成功火速上位，TVB亦有意安排他多參與劇集演出。

Aska去年推出了3首個人作品，近日亦推出年度第一首新歌《一個人的生日歌》，獲年輕女偶像Tania＠LollyTalk擔任MV女主角，而視后龔嘉欣亦有助陣，足見Aska除了受力捧之外，亦有好人緣。Aska感恩度過了多產的一年，坦言出歌絕對不是容易的事，再加上兩部劇集作品與觀眾見面，亦首次嘗試離港工作，每一樣都是新挑戰，他開心表示：「每個定下的目標都有完成，好似砌積木，是好好裝備自己的一年！」對於備受力捧，會否感受到工作量增加？Aska笑言可以更多，雖然只是年初，但早已安排了不少工作，最好可以讓他多出幾首歌並舉行音樂會，參與更多劇集演出，也想完成入行以來的目標，就是體驗電影工作。除了定下工作目標外，Aska更計劃在體能上挑戰自己，他透露將與孔德賢組隊出戰Hyrox，因目前的年紀相信是體力上的巔峰，有感之後便會流失，因此想把握時機挑戰自我，並預告將會再次加入劇組，正好角色需求操fit及要應付一些動作場面。Aska又自言是依靠經驗去發揮的個性，即使在舞台上唱歌跳舞、在鏡頭前演出等，都是憑着經驗去豐富自信，令他對各方面更有信心。

周嘉洛發掘更多可能性

另外兩位新世代小生，則是近年同樣受力捧的周嘉洛和朱敏瀚。周嘉洛早年曾被調出處境劇拍攝多部作品，一度成為「劇王」，近年更被安排投入到重頭劇演出，也參與不少綜藝節目，而嘉洛有份主演的《正義女神》與視后佘詩曼合作，一改詼諧形象，首次以嚴肅的裁判官形象示人，向觀眾展示更多可能性，而新劇《武林》以及《飛常日誌II》亦陸續有來。

與周嘉洛相當老友的朱敏瀚，自擺脫「御用細佬」形象後，擁有俊美外表的及全面演技的他一直被視為力捧對象，早前在劇集拍攝空檔、多被安排「出征」海外，與一線小生花旦到馬來西亞宣傳，成為重點推介的藝員之一，不過因貪玩累事，不慎腳受傷而需要休養，加上與陳曉華的緋聞，工作機會或被後來居上。

周嘉洛一度成為「劇王」，上位小生之位當之無愧。

場地：香港帝樂文娜公館酒店（The Luxe Manor）