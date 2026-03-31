龐景峰屈居工廈公廁沖涼  《東周刊》獨家爆星二代悲歌  日打3份工攰到不停打呵欠

1990年，一代武打明星錢小豪與1988年國際華裔小姐季軍郭秀雲，於澳洲秘密註冊結婚，婚後誕下錢浩然；可惜，這段婚姻僅維持了3年，兩人因性格不合於1993年決定離婚。2002年，郭秀雲攜着兒子改嫁「鋼鐵大王」龐鼎元的第五子龐傑，子憑母貴，錢浩然改名換姓叫龐景峰，「升呢」富三代，再加上星二代，當真無限風光在「景峰」。

龐景峰跌進谷底

物換星移，現年35歲的龐景峰（Andrew），原來已經由巔峰墮進谷底。本刊獨家發現，Andrew如今生活極其落魄，不僅棲身於舊式的工廈單位，日常還要在簡陋的公廁沖涼；而為了維持生計，他每日需要打三份工，甚至乎不顧危險，接拍跳樓、跳車這類高危險性的廣告，這個「星二代加富三代」活像一闕人生的悲歌。

相關閱讀：劉溫馨承認與龐景峰結束兩年情 主動提出分手：大家唔係好夾

龐景峰劉溫馨斬斷兩年情

憑藉星二代加富三代的背景，Andrew吸引到前港姐劉溫馨主動接近，但他原來於年前因與媽媽鬧翻，早已搬出司徒拔道的2,700呎豪宅。失去了大水喉，他咬實牙關勤奮地打3份工養自己及女友；可是，劉溫馨早前在毫無預警之下，狠心斬斷兩年情，更將Andrew攆出家門，導致他一度「無家可歸」，最後只好蝸居在一個朋友的舊工廈單位。

龐景峰日打3份工

即使被女友狠飛，但Andrew並沒有自暴自棄，反而自強不息。現時打3份工的他，早上做網媒記者，下午坐港鐵前往鰂魚涌經營的新道館教體操和武術，同時兼顧抖音直播。日前，他接拍了一個護髮廣告，因視之為省靚招牌之作，故不顧危險既跳樓又跳車，簡直搵命搏，難怪出來的效果令客戶極之滿意！

相關閱讀：龐景峰為拍攝積極訓練騷六嚿腹肌 避談與劉溫馨幾時結婚：想佢有驚喜