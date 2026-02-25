劉溫馨承認與龐景峰結束兩年情 主動提出分手：大家唔係好夾

劉溫馨與龐景峰（Andrew）拍拖近兩年，不過2人早前分別在社交網發文暗示已分手。劉溫馨今日（25日）出席醫療旗艦店開幕禮，大方承認回復單身，跟龐景峰情人節前已分手。她說：「大家唔係好夾，絕對無第三者，係我提出分手，諗得好仔細，覺得唔夾分開都對大家好啲。」問到跟龐景峰拍拖時會否好多磨擦，她認為每對情侶一定會有磨擦，但大家也有開心美好回憶，亦很掛念對方的愛犬Soda，現在未有追求者。

劉溫馨以結婚為前提而拍拖

談到跟龐景峰是否再見亦是朋友，她說：「唔知喎！我哋無見面。（農曆年有無傳訊息互相祝賀對方？）無呀！」劉溫馨表示今年情人節沒有好開心或傷心，只有平常心，又笑言有朋友提出介紹「筍盤」男生，但未有實質行動。談到可會找林盛斌（Bob）介紹男生，她表示想事業行先，更參與網上平台舉辦的真人騷「貼地女神」，為了面試特意排練瑜伽舞。談到擇偶條件，劉溫馨坦言喜歡有才華的男生，若然靚仔是bonus，但認為男士最重要成熟和穩重，並會以結婚為前提而拍拖，因為自己對感情好認真。