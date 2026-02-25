Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉溫馨承認與龐景峰結束兩年情 主動提出分手：大家唔係好夾

影視圈
更新時間：17:45 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:45 2026-02-25 HKT

劉溫馨與龐景峰（Andrew）拍拖近兩年，不過2人早前分別在社交網發文暗示已分手。劉溫馨今日（25日）出席醫療旗艦店開幕禮，大方承認回復單身，跟龐景峰情人節前已分手。她說：「大家唔係好夾，絕對無第三者，係我提出分手，諗得好仔細，覺得唔夾分開都對大家好啲。」問到跟龐景峰拍拖時會否好多磨擦，她認為每對情侶一定會有磨擦，但大家也有開心美好回憶，亦很掛念對方的愛犬Soda，現在未有追求者。

劉溫馨以結婚為前提而拍拖

談到跟龐景峰是否再見亦是朋友，她說：「唔知喎！我哋無見面。（農曆年有無傳訊息互相祝賀對方？）無呀！」劉溫馨表示今年情人節沒有好開心或傷心，只有平常心，又笑言有朋友提出介紹「筍盤」男生，但未有實質行動。談到可會找林盛斌（Bob）介紹男生，她表示想事業行先，更參與網上平台舉辦的真人騷「貼地女神」，為了面試特意排練瑜伽舞。談到擇偶條件，劉溫馨坦言喜歡有才華的男生，若然靚仔是bonus，但認為男士最重要成熟和穩重，並會以結婚為前提而拍拖，因為自己對感情好認真。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
5小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
8小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
4小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:14
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
5小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
3小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
2小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
10小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
4小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2026-02-24 17:02 HKT