郭藹明神秘家底大揭秘  《東周刊》獨家揭細妹超猛料  主理國際級會計師事務所拉頭馬

現年62歲的4屆「金像影帝」劉青雲，與58歲的1991年港姐冠軍郭藹明（Amy)，於1998年拉埋天窗，結婚至今28年一直恩愛，當真圈中的模範夫婦。昔日，兩公婆經常孖住出席公開活動，但近年郭藹明變得低調，甚少公開露面。近日，網上有一段她於1991年得獎港姐冠軍後的訪談片，忽然「出土」，最令網民驚歎的是她的胞妹一樣高顏值。

郭藹明索妹大起底

經名查暗訪後，本刊發現郭藹明的索妹，名叫郭藹欣（Ann），與家姐一樣擁有高學歷，在南加州大學商業稅務專業碩士畢業，更於美國加利福尼亞州取得註冊會計師資格。現時，她是國際級會計師事務所羅兵咸永道的合夥人，在稅務與稅務科技服務領域擁有逾20年的經驗；而她的專長是轉讓定價及稅務科技的應用。此外，她又與一班志同道合的好朋友，在香港賽馬會組成「勝利加冕團體」，並購入賽駒「輕功猛男」，至今獲得兩次頭馬的佳績。另外，她曾擔任香港傷健策騎協會的榮譽秘書，為慈善出一分力！

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郭藹明鮮談及家庭事

形象健康正面的郭藹明，出身於中產家庭，中學畢業後便隨家人移居美國；而她自小便備受栽培，既識騎馬，又是學霸，靠獎學金完成學業，並在美國南加州大學完成機械工程學碩士學位，更曾於私人的航天業公司實習。因為對父母十分保護，所以她鮮有談及家庭事。

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