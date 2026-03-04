郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台

1991年香港小姐冠軍郭藹明、亞軍周嘉玲、季軍蔡少芬以及「最上鏡小姐」樊亦敏的一段考古片，近日在社交平台瘋傳，被譽為「神仙打架」的一屆，當中郭藹明的胞妹罕有出鏡，引起網民熱議。

郭藹明胞妹搶鏡

郭藹明當年以學霸身份奪冠，眾得獎佳麗之後一同接受訪問，家屬坐在眾獎項得主的身後家屬席，郭藹明的胞妹清純氣質，加上甜美樣貌意外搶鏡。郭藹明當時被問到是否有強大後台支持時，她幽默地指向家屬席笑說：「我最大嘅後台就係我妹妹。」

鏡頭之後轉向「最強後台」，見到郭藹明的妹妹留住一頭微捲長髮，五官精緻，氣質清純，面對鏡頭時笑容甜美，毫不怯場。郭藹明的胞妹被問到為何提名姐姐參選，她一臉自豪表示：「因為佢靚，同埋大方成熟，我覺得佢有港姐風範。」但郭藹明的妹妹謙虛稱自己未考慮參選。

郭藹明胞妹成會計師

不少網民留言激讚郭藹明胞妹美貌不輸在場佳麗：「原來佢個妹咁靚」、「素人都有星味，可以直接出道當女主角了」、「郭藹明個妹仲靚，係會嘩一聲個種」，有指郭藹明胞妹是一名會計師。

此外，也有網民留意季軍蔡少芬，當年只有17歲的她，談吐相當淡定，被問到早在15歲時便參加名模大賽，蔡少芬稱想學習課外知識：「我15歲參加名模大賽學到好多嘢，相信參加香港小姐學到嘅嘢會更多。」

樊亦敏接近零變化

而奪得「最上鏡小姐」的「三太」樊亦敏同樣受到注意，她解釋在宣佈賽果前夫捉實另一佳麗說話：「我同佢講，無論入唔入到圍，我哋以後都會咁好。」展現深厚情誼。網民驚嘆仍活躍幕前的樊亦敏，30多年來接近「零變化」，大讚其凍齡功力：「三太個樣無變過wor」、「樊亦敏靚到癲喎」等。

