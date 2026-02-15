郭藹明58歲仍「白到發光」 零濾鏡下最真實狀態竟減齡廿年 一舉動令粉絲畢生難忘

圈中模範夫婦劉青雲與郭藹明，向來是恩愛典範，二人世界羨煞旁人。近月，他們享受著悠閒的旅遊生活，足跡遍佈內地，繼雲南、廣東之後，近日有網民於河南洛陽偶遇他們，並拍下多張照片，再次引發網絡熱議。焦點無不落在58歲的郭藹明身上，其驚人的凍齡狀態，被網民大讚「比實際年齡年輕20年」。

郭藹明親切地挨近粉絲

從網民分享的照片可見，劉青雲與郭藹明化身普通遊客，在導遊的帶領下遊覽當地景點，全程專心聆聽講解，絲毫沒有明星架子。面對粉絲的合照請求，二人亦來者不拒，表現得十分隨和。在其中一張合照中，郭藹明親切地挨近粉絲，臉上掛著溫婉和善的笑容，親和力十足。郭藹明這個親民的小動作，令不少網民高呼這名粉絲太幸運了，這個經歷肯定畢生難忘。

相關閱讀：劉青雲親民濾鏡碎裂？與郭藹明遊泰一原因「目露凶光」 現身平民餐廳神情凶狠掀討論

郭藹明比實際年齡年輕廿年？

最讓網民驚嘆的是，在路人零濾鏡的鏡頭下，郭藹明的真實狀態依然無懈可擊。她皮膚白皙緊緻，甚至被形容為「白到發光」，臉上幾乎看不到任何皺紋，神態輕鬆，宛如少女。當日她打扮亦十分年輕，頭戴淺灰色針織帽，身穿亮黃色羽絨服，配搭破洞牛仔褲和運動鞋，充滿活力，完全不似年近60的女士。

劉青雲於愛妻旁邊十分滿足

相比之下，丈夫劉青雲則顯得隨性許多，他身穿軍綠色羽絨服，留著鬍子，膚色黝黑，手裡還拿著剛買的糖人，在太太身旁不時流露出滿足的笑容。雖然看起來比郭藹明蒼老，但兩人站在一起的畫面卻充滿了細水長流的溫馨與愛意。

相關閱讀：劉青雲夫婦雲南旅遊冇人認得？一原因被揭開巨星身份 郭藹明一動作證夫妻結婚28年恩愛如昔