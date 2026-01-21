劉青雲夫婦雲南旅遊冇人認得？一原因被揭開巨星身份  郭藹明一動作證夫妻結婚28年恩愛如昔

四屆香港電影金像獎影帝、現年61歲的劉青雲，向來以其精湛演技和極為低調的私生活聞名。他與愛妻郭藹明結婚多年，一直是圈中公認的模範夫妻。近日這對恩愛夫婦被發現在雲南大理、麗江等地旅遊，二人一身樸實無華的打扮，竟然叫內地網民一時未能認出，這對巨星夫婦的確低調得過份。

劉青雲講廣東話才被認出

旅程中，劉青雲與58歲的妻子郭藹明打扮得極度低調，從網民分享的相片可見，劉青雲頭戴棒球帽、身穿綠色羽絨外套配搭牛仔褲，而郭藹明亦默契地穿上情侶款羽絨服。雖然二人衣著樸素，但依然容光煥發，精神飽滿。有趣的是，正因為他們打扮太低調，有網民在當地偶遇時，竟一時未能認出眼前人就是大名鼎鼎的影帝，直到聽到劉青雲以他標誌性的嗓音講廣東話，才驚覺自己與偶像擦身而過，並上前請求合照。面對熱情的粉絲，劉青雲全無架子，親切地答應合照；見到粉絲手持兩部相機，更問對方好不好用，盡顯親民本色。該粉絲更表示：「好像除了我就沒有別人認出來劉青雲先生了，旁邊路人還在疑惑我為什麽要和他合影，這下真成熱心市民劉先生了」。

劉青雲郭藹明極恩愛

劉青雲與郭藹明此次的雲南之旅，再次向公眾展示了他們堅定不移的愛情。在其中一張透過倒後鏡拍下的合照中，可見二人「去到邊都黐到實」，郭藹明戴著太陽眼鏡，在老公身旁比著V字手勢，甜笑著依偎在劉青雲身邊，瞬間變成小鳥依人，而劉青雲則一臉滿足，享受著與愛妻的浪漫時光。這對影帝與前港姐冠軍的組合，不僅外型上極具「夫妻相」，其數十年如一日的恩愛，更是羡煞一眾網民，紛紛留言稱讚他們是「平凡又真實的幸福」。

