李嘉欣再迎「蜜月期」 《東周刊》獨家直擊許晉亨為妻排人氣餐廳 拍拖畫面羨煞旁人

最新一期《東周刊》獨家直擊，富商許晉亨在烈日下現身中環街頭，為與太太李嘉欣的約會，親自在一家人氣酒吧餐廳門前排隊等候。這位「廿四孝老公」在成功取得座位後，55歲的李嘉欣才如女王般登場。兩人隨即甜蜜地手拖手，結婚18年依然恩愛如初，溫馨畫面羨煞旁人。當日，許晉亨更帶同其中一隻愛犬同行，在安頓好太太及愛犬後，才與太太共進晚餐。

許晉亨與李嘉欣再迎「蜜月期」

隨著兒子許建彤（Jayden）遠赴外國升學，許晉亨與李嘉欣彷彿迎來了「第二個蜜月期」。據密友向《東周刊》透露，以往兩人生活重心全在兒子身上，但現在兒子不在身邊，他們多了許多二人世界的時間，感情更勝從前。夫婦倆經常一同出遊，享受著久違的浪漫時光，重新體驗拍拖的甜蜜感覺。

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許晉亨與李嘉欣弄狗為樂

如今，家中的三隻愛犬成為了許氏夫婦的生活重心與心肝寶貝。密友指，兩人早上會一起帶狗狗散步，外出拍拖時也總會帶着牠們，更會親自為愛犬準備零食，四處搜羅最好的寵物用品。李嘉欣非常享受現在這種無憂無慮、簡單就是福的生活，對她而言，有丈夫的疼愛、能隨心所欲地享受人生，就是最難能可貴的幸福。

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