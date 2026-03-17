周永恆通街激咀周曉彤 《東周刊》獨家爆二人離奇復合 女方情慾短訊曝光

有「世紀賤男」外號的周永恆（Roy），日前被網民拍到於港鐵車廂內，與分居的前妻陳薇親密相擁，隨即觸怒現任女友、前女團成員周曉彤（Ivy），繼而公開鬧爆周永恆，指對方不單止是大話精，還不停滋擾她，包括：頻繁發送信息、狂打電話、半裸上門發癲，甚至威脅她的生命等惡行。然而，周永恆亦不甘示弱，馬上反擊指出周曉彤是求愛不遂及因愛成恨，所以才誣蔑他，還提供女方的情慾肉麻短訊作為證據，兩人的關係看似勢成水火！

周曉彤曾鬧周永恆世紀賤男

周永恆的現任女友、前女子組合MVG成員周曉彤，早前對周永恆「港鐵攬女」十分激動，不單止轉發周永恆的攬女相，還爆seed鬧爆他是「世紀賤男」，千萬個大話。隨後，周曉彤又向《東周刊》哭訴，聲稱因為周永恆的瘋狂追求，所以在去年9月和他象徵式短暫拍拖，並出於同情幫忙照顧他的兒子。隨後，周曉彤發現周永恆的劣行多多，包括欺騙她已經離婚，令自己無端變「小三」。

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周永恆周曉彤啟德拍拖

但事件發展峰迴路轉，上周一（3月9日），《東周刊》就發現兩人忽然離奇復合！當日，周永恆和周曉彤十指緊扣在啟德的一間大型商場甜蜜拍拖；期間，男方更送上花束，冧得女方笑逐顏開；跟着，他們行到邊啜到邊，更一個麥記早餐兩份食，宛如連體嬰一樣。

周曉彤狼吻周永恆

二人乘搭扶手電梯時，更情不自禁地啜爆，之後他們又走到附近的公園卿卿我我，情到濃時，周曉彤更主動低頭狼吻男友！而據知周永恆現時任職物流的判頭，收入可觀，既養得起自己又養到周曉彤，甚至乎足夠支付前妻的贍養費。

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