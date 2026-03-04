周永恆晒肉麻對話截圖反擊周曉彤 爆女方奪命追魂Call多次求復合：佢恩愛成恨作出報復

近日因港鐵車廂親暱照而再成焦點的周永恆，在被前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）公開指控瞞婚兼連串騷擾行為後，今日（28日）於社交媒體上載千字文及多張對話截圖作出反擊，澄清自己並無騷擾對方，反指是周曉彤在提出分手後多次要求復合，因自己未有理會，對方「求愛不遂恩愛成恨而作出報復」。

周永恆因父親去世港鐵攬前妻

早前周永恆被爆在港鐵與女子親暱相擁，引發「偷食」疑雲。周永恆在文中首先澄清，相中人實為其已分居的太太陳薇，因自己當時正為父親離世而痛哭，對方是在安慰他，並強調：「就算我哋嘅婚姻狀態點都好呢一世都係屋企人。」他表示，自己與太太陳薇自去年6月已正式分居。

周永恆指有畀周曉彤「家用」

對於周曉彤的指控，周永恆承認在與太太分居後，於去年9月開始與周曉彤發展情侶關係，期間更有提供每月約一萬元的金錢援助作租金及水電費。然而，他堅決否認曾對周曉彤作出任何滋擾行為。他反指，兩人因「性格不合及價值觀大不同」而多次被分手，自己的東西更曾被掉出門外，甚至需要報警求助才能取回。

周永恆上載截圖證對方求復合

為證明自己的說法，周永恆上載了多張對話及通話紀錄截圖。其中一張截圖顯示，一個名為「Ivy Chow」的聯絡人，在2月17日至21日期間，曾多次致電給他。另一張對話截圖則顯示，在周永恆父親過身後，周曉彤曾向他表示「我會陪你走」、「我知你呢個時候好脆弱」、「我愛你」、「我今晚黎陪你？」，並稱「U need a hug」。周永恆以此為證據，強調是周曉彤在提出分手後「多次要求復合不果」，最終因愛成恨，作出報復行為。

周永恆爆父親去世自己又患病

在長文的最後，周永恆情緒激動地表示自己「已經死老竇」，懇求外界「留一線」。他坦言自己腦部手術後有情緒後遺症，正在看醫生及服藥，只想努力工作做運輸工人，賺錢支付贍養費，過正常人的生活，希望大家「唔好再騷擾我身邊嘅人」。

