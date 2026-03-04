Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周永恆晒肉麻對話截圖反擊周曉彤 爆女方奪命追魂Call多次求復合：佢恩愛成恨作出報復

影視圈
更新時間：17:05 2026-03-04 HKT
發佈時間：17:05 2026-03-04 HKT

近日因港鐵車廂親暱照而再成焦點的周永恆，在被前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）公開指控瞞婚兼連串騷擾行為後，今日（28日）於社交媒體上載千字文及多張對話截圖作出反擊，澄清自己並無騷擾對方，反指是周曉彤在提出分手後多次要求復合，因自己未有理會，對方「求愛不遂恩愛成恨而作出報復」。

周永恆因父親去世港鐵攬前妻

早前周永恆被爆在港鐵與女子親暱相擁，引發「偷食」疑雲。周永恆在文中首先澄清，相中人實為其已分居的太太陳薇，因自己當時正為父親離世而痛哭，對方是在安慰他，並強調：「就算我哋嘅婚姻狀態點都好呢一世都係屋企人。」他表示，自己與太太陳薇自去年6月已正式分居。

相關閱讀：周永恆聲稱被L先生性侵、老婆偷食 《東周刊》獨家爆赤裸上門騷擾周曉彤

周永恆指有畀周曉彤「家用」

對於周曉彤的指控，周永恆承認在與太太分居後，於去年9月開始與周曉彤發展情侶關係，期間更有提供每月約一萬元的金錢援助作租金及水電費。然而，他堅決否認曾對周曉彤作出任何滋擾行為。他反指，兩人因「性格不合及價值觀大不同」而多次被分手，自己的東西更曾被掉出門外，甚至需要報警求助才能取回。

周永恆上載截圖證對方求復合

為證明自己的說法，周永恆上載了多張對話及通話紀錄截圖。其中一張截圖顯示，一個名為「Ivy Chow」的聯絡人，在2月17日至21日期間，曾多次致電給他。另一張對話截圖則顯示，在周永恆父親過身後，周曉彤曾向他表示「我會陪你走」、「我知你呢個時候好脆弱」、「我愛你」、「我今晚黎陪你？」，並稱「U need a hug」。周永恆以此為證據，強調是周曉彤在提出分手後「多次要求復合不果」，最終因愛成恨，作出報復行為。

周永恆爆父親去世自己又患病

在長文的最後，周永恆情緒激動地表示自己「已經死老竇」，懇求外界「留一線」。他坦言自己腦部手術後有情緒後遺症，正在看醫生及服藥，只想努力工作做運輸工人，賺錢支付贍養費，過正常人的生活，希望大家「唔好再騷擾我身邊嘅人」。

相關閱讀：周永恆內地妻陳薇斬纜「世紀渣男」 親證已搞離婚近一年：私事唔想再解釋

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
4小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜當局周三晚為哈梅內伊舉行國葬 為期3天｜持續更新
即時國際
2小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
2026-03-03 17:05 HKT
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
飲食
2026-03-03 13:41 HKT
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
20小時前
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
黃金曾瀉4%失避險功能 背後涉兩大原因 「現金為王」策略再抬頭
黃金曾瀉4%失避險功能 背後涉兩大原因 「現金為王」策略再抬頭
投資理財
5小時前
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前