周永恆內地妻陳薇斬纜「世紀渣男」 親證已搞離婚近一年：私事唔想再解釋

影視圈
更新時間：11:35 2026-03-03 HKT
發佈時間：11:35 2026-03-03 HKT

「世紀渣男」周永恆（Roy）近日因被爆在港鐵車廂內與女子親暱相擁，傳出背內地妻陳薇（Britni）再度「偷食」，雖然周永恆及後向傳媒澄清，相中人是其太太陳薇，不存在出軌問題，但前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）突然公開數臭周永恆瞞婚，兩人糾纏近20年的關係曝光。'

陳薇罕有地談及婚姻狀況

其後周永恆除承認與太太分居期間，曾與周曉彤發展戀情外，二人分手原因不是女方所指．不過他有感非公眾人物，毋須公開私隱：「我係咪已經離婚，同公眾無關。」陳薇昨晚（2日）在IG限時動態出po，罕有地談及婚姻狀況。

相關閱讀：周永恆港鐵車廂疑背妻攬女  貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑  網民：條女又唔同咗

周永恆與陳薇結婚並育有一子

周永恆在2018年與陳薇結婚並育有一子，本來以為周永恆會修心養性，但2023年爆出「家暴羅生門」，周永恆頭上有傷口。二人亦因小事發生爭執，周永恆揚言：「斬死你、斬死你老母、斬死你全家同個仔」，當時一度鬧上法庭，不過周永恆因襲警案上庭，當時陳薇陪老公上庭，周永恆指事件反而與太太關係好了，更加恩愛，不過之後已不見陳薇再晒家庭照。

陳薇稱當日係陪同周永恆奔喪

對於周永恆又再爆出婚內出軌，陳薇昨晚IG限時動態出po：「我想喺度澄清少少嘢，本來真係私事唔想多作解釋，但避免事件繼續發酵。現時對方屋企正處理緊白事，當日本人係陪同對方奔喪。本人較早前已委托律師處理緊離婚程序，程序進行緊差唔多一 年，解釋完，唔想再浪費社會資源啦，希望事件告一段落。」陳薇的IG已經不再見到一家三口的合照，只有日常湊仔的相片，日前她貼出一盒積木相並說：「又到咗考試季，又要幫小朋友溫書啦，考完試先砌。」

相關閱讀：「世紀渣男」周永恆認戀情卻否認婚內出軌 糾纏前女團成員關曉彤近20年揭親密關係底線

