周曉彤回應被《東周刊》獨家爆受周永恆纏擾 反擊對方千字文：手上有片有證據 飽受精神折磨承受好多要脅

前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）近日突然在網上發文，怒斥周永恆為「世紀賤男」，並指控對方謊稱已經離婚來欺騙她。《東周刊》獨家爆Ivy近五個月來持續受到周永恆的瘋狂纏擾，Ivy強調對方僅是多年的追求者，因拒愛而遭到連串騷擾，甚至生命威脅。不過周永恆對於被Ivy公開指控瞞婚兼連串騷擾行為後，昨日(4日）他於社交媒體上載千字文及多張對話截圖作出反擊，澄清自己並無騷擾Ivy，反指是Ivy在提出分手後多次要求復合，因他未有理會導致Ivy因「求愛不遂因愛成恨而作出報復」。

周永恆曾拿兒子來情緒勒索

昨晚（4日）Ivy到尖沙咀出席《無毒新境界》禁毒電影創作比賽首映禮活動時被問到，可有看到周永恆的千字文反擊？她只覺得莫名其妙，即場還擊對方，如果是她求愛不遂，怎會一直都是她報警，一直是周永恆走上門滋擾，她表明，手上有片有證據，所以不明白為何會變成是她求愛不遂，「其實我不想公開與他的戀情，因為會有很大壓力以及被人說三道四，一直承受他對我的滋擾之餘，現在我要承受很多聲音。」她指出，之前周永恆在爸爸過世時找過她，因為周永恆不開心，情緒很不穩定及想自殺，而幾次談到分手時，周永恆會衝出馬路自殺，又隨街打人。傳媒指周永恆貼出多張對話截圖，全是Ivy致電給他？Ivy解釋，因當時周永恆說想自殺，知道他情緒有問題不想搞出人命，所以很擔心才致電給他。即周永恆蠱惑地沒有將所有對話截圖貼出？她說：「所以我很無奈，我是受害者，與他一起一直以來我也不敢出聲，承受着他很多要脅，拿他的兒子來情緒勒索，他與前妻不讓兒子返學的證據我也有。」

Ivy為避周永恆已換電話號碼

Ivy感到情緒受到嚴重困擾，現在只想周永恆不要再騷擾她，不想再與他有任何關係，所以Ivy剛剛已經換了電話號碼。問她可會因為要避開周永恆而搬屋？她卻感到搬屋很麻煩，現在換電話號碼連通訊軟件戶口也取消了，因此有很多朋友也擔心她。她指出，周永恆試過在凌晨三時在她家門外找不到她，報警找了消防員到場，最後消防員致電給她說，這位先生（周永恆）因為找不到她而報警。她透露現在已透過律師向法庭申請禁制令，禁制周永恆騷擾及接觸她，因為事件已經持續了半年，她稱在周永恆爸爸火化完那天，與他最後以電話聯絡時，已清楚說給周永恆知道，自己已向法庭申請禁制令，周永恆卻跟她說：「我每個前度都是這樣做，即是人有你又要有！」Ivy對他說：「我只想你不要再找我。」但周永恆卻領會到她的意思就是要繼續找她。她說：「我真的與他溝通不到，我只想過回自己的人生，我承認我蠢，只希望他不要再騷擾我，（他說已申請離婚？）真的很複雜，他一時離婚、一時又不離婚，更試過找他的前妻求我與他一起。」至於二人有沒有錢銀瓜葛？Ivy表明沒有，只是男女朋友之間互相送一下禮物，「因為我是基督徒，所以與他一起時便約法三章，一星期只見一次面，不可以同居，也不會有婚前性行為，他也應承了，所以我沒有蝕底，只是精神上受折磨。」